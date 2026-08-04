Создан оперативный штаб после атаки БПЛА на склад Wildberries в Красном Бору

По предварительной информации, пострадал один человек. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

После атаки беспилотников на склад маркетплейса Wildberries в Красном Бору под Тосно создали оперативный штаб. Об этом и подробностях происшествия рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

- В результате падения обломков украинского дрона на склад началось возгорание. На месте работают пожарные расчеты «Леноблпожспаса» и регионального МЧС, - пояснил глава региона.

Как выяснилось, комплекс принадлежит объединенной компании Wildberries и Russ. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что эвакуацию провели заранее, пострадавших нет, но Дрозденко сообщал об одном пострадавшем. Информация уточняется.

Напомним, воздушную тревогу объявили в четыре утра в Ленобласти и в пять часов в Петербурге, а сняли в обоих регионах одновременно – в половину седьмого. Всего ПВО сбили 17 вражеских беспилотников.

Прием поставок на склад ограничили и перенаправили в другие логистические центры. Специалисты устанавливают обстоятельства атаки и размер ущерба.