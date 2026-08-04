Сейчас на месте происшествия работают пожарные расчеты. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пострадавший от атаки склад в Красном Бору принадлежит компании Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

Атака БПЛА на Wildberries в Ленинградской области 4 августа 2026 года: что произошло

- На объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Предварительно пострадавших нет, - говорится в сообщении. При этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал об одном пострадавшем.

Напомним, угрозу БПЛА в Ленобласти объявили в четыре утра 4 августа, а в Петербурге – в пять утра. Ее сняли лишь к половине седьмого утра. Силами ПВО удалось уничтожить 17 украинских беспилотников, но один достиг цели в Тосненском районе – тот самый склад WB.

Последствия атаки БПЛА на Wildberries в Ленинградской области 4 августа 2026 года

Сейчас на месте происшествия работают пожарные расчеты «Леноблпожспаса» и регионального МЧС, создан оперативный штаб. Прием поставок ограничили и перенаправили в другие логистические центры.

На фоне атаки дронов вводились ограничения. Так, с полуночи стали поступать жалобы на сбой мобильного интернета – работали только «белые списки». Кроме того, аэропорт Пулково вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности.

СКР возбудил уголовное дело о теракте.

Пострадавшие при атаке БПЛА на Wildberries в Ленинградской области 4 августа 2026 года

Позже власти Ленобласти заявили, что поддержат предпринимателей, пострадавших от пожаров на складах WB. В частности, им дадут льготные кредиты под 1-2 процента годовых.

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