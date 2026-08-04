«Больше ни одного интервью!»: Нападающий «Зенита» Соболев объявил бойкот СМИ из-за новостей о его сыне

Александр Соболев с Андреем Мостовым. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нападающий «Зенита» объявил о полном бойкоте журналистов после того, как пользователи сети и блогеры начали оскорблять его девятилетнего сына.

- Вы можете говорить, писать, оскорблять меня! Но трогать мою семью я никому никогда не позволю, - написал футболист в своем telegram-канале.

Соболев обвинил представителей прессы и недоблогеров в погоне за хайпом и заявил, что уважение должно быть обоюдным. В итоге спортсмен пообещал, что больше не скажет ни слова в микст-зоне и не даст ни одного интервью.

Причиной скандала стали новости о зачислении сына Соболева в академию «Зенита». Мальчик пришел на первую тренировку в бутсах красно-белого цвета, что вызвало насмешки в соцсетях. Также пользователи вспомнили старое видео, где ребенок нелестно отзывался о петербургских футболистах.

Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года. Ранее он играл за «Спартак», «Крылья Советов», «Енисей» и «Томь».