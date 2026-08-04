Голая женщина устроила скандал в магазине Мурино на Петровском бульваре

После дебоша женщина покинула магазин. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В одном из магазинов на Петровском бульваре в Мурино голая женщина устроила мини-дебош. Видеозапись с места событий быстро разлетелась по сети. Поделились кадрами и в телеграм-канале «Девяткино Онлайн». На записи видно, как посетительница заходит в магазин и представляется «Стивом Джобсом, Вангой и феей».

- На колени все! […] Я машина, я уезжаю, - говорила незнакомка продавцам, а затем разделась и села в кресло. Через некоторое время она спокойно покинула магазин.

Причины и мотивы такого поведения остаются неизвестными.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что полицейские со стрельбой задерживали пьяного лихача на севере Петербурга. Нарушитель игнорировал сигналы и не реагировал на требования остановиться. Экипаж Госавтоинспекции попытался остановить автомобиль Hyundai Creta Левашовскому шоссе.