Руль самоката вошел мужчине в бедро после ДТП на Ленинском проспекте

Госпитализировали самокатчика вместе с рулем в ноге. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Самокатчик серьезно пострадал в ДТП с легковушкой на Ленинском проспекте. Руль от его транспортного средства глубоко вошел в бедро, раздробив кости.

Авария произошла утром 4 августа. По словам очевидцев, мужчина на электросамокате на большой скорости влетел в машину. В результате удар был настолько сильный, что СИМ и нога пострадавшего стали единым целым практически в буквальном смысле.

- Чтобы отвезти мужчину в больницу, руль пришлось отпиливать, - пишет 78.ru.

Госпитализировали самокатчика вместе с рулем в ноге – металлическая часть едва не прошла насквозь кость. О состоянии пострадавшего пока информации нет.

Ранее «КП-Петербург» писала, что две школьницы на электросамокате сбили женщину у ТЦ в Петербурге и скрылись. Девочка на вид было около 13-14 лет, она катались на одном устройстве.