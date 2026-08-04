Опасную детскую площадку снесут на набережной канала Грибоедова

Прокуратура провела проверку и добилась демонтажа детской площадки. Фото: https://t.me/procspb

Опасную детскую площадку снесут в центре Петербурга. Прокуратура провела проверку и добилась демонтажа детской площадки, у которой вышел срок годности. Игровое оборудование демонтируют во дворе домов № 65–67 на набережной канала Грибоедова, всего в 200 метрах от Сенной площади. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Санкт-Петербургу.

- Установленные горки, качели и другие конструкции имели значительные повреждения. Их эксплуатация могла привести к травмам у детей. Кроме того, срок службы оборудования истек, - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

За состояние детских площадок обычно отвечают муниципальные власти. Адрес демонтированной площадки находится в муниципальном округе «Сенной».

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Сосновой Поляне восстановят исторический облик дома 1949 года постройки.