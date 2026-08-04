Петербургский газовый форум перенесли на конец апреля 2027 года

Форум перенесли на следующий год. Фото: gas-forum.ru

Петербургский международный газовый форум (ПМГФ), который ранее планировали провести с 6 по 9 октября 2026 года, состоится с 20 по 23 апреля 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».

- Решение о переносе форума, ранее запланированного на 6-9 октября 2026 года, принято в связи с высокой насыщенностью этого месяца другими масштабными мероприятиями смежной направленности, - рассказали в пресс-службе.

Организаторы пояснили, что в октябре в России пройдут саммит глав государств и правительств Форума стран-экспортеров газа и саммит «Россия - Африка», а также традиционная Российская энергетическая неделя.

XV юбилейный Петербургский международный газовый форум пройдет с 20 по 23 апреля 2027 года.

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