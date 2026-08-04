Найдено тело пропавшего в Черногории 21-летнего музыканта из Петербурга

Молодого человека искали пять дней. Фото: https://t.me/polakosmotrit

В Черногории пять дней искали 21-летнего джазового музыканта Георгия С., который пропал в городе Бар. По словам родных, в последний раз молодого человека видели дома 31 июля, после чего отправился на концерт российской группы «Мумий Тролль» в Будву. К сожалению, найти живым петербуржца не удалось.

С 2 августа начались активные поиски россиянина. Полиция, волонтеры, добровольцы, спасатели прочесывали Будву и Бар, используя дроны и тепловизоры. Были проверены все больницы и изучены записи с камер видеонаблюдения. 4 августа поиски остановили.

- Сегодня утром (4 августа - прим.редакции) полиция обнаружила тело Георгия, - рассказали черногорские спасатели.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что джаз-музыкант из Петербурга загадочно пропал в Черногории после концерта группы «Мумий Тролль». Молодой человек перестал выходить на связь 31 июля.