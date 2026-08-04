Бастрыкин потребовал доклад по делу об обрушении дома на Большой Зелениной

К восстановлению здания приступили специалисты. Фото: https://max.ru/razumishkin

В Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении гендиректора стройкомпании. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, что привело к крупному ущербу. По данным следствия, в августе 2024 года компания фигуранта выполняла капремонт жилого дома на улице Большая Зеленина в Петроградском районе. Из-за нарушений была повреждена стена, что нанесло значительный ущерб собственникам и общему имуществу дома.

- В ходе расследования допросили более 40 свидетелей, 60 человек признаны потерпевшими. Проведены строительно-техническая и другие экспертизы, а также более 15 обысков и 10 осмотров места происшествия с привлечением специалистов, - рассказали в пресс-службе СКР.

Фигурант принял меры по возмещению ущерба. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

И. о. руководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Владимир Козлов должен представить доклад о результатах расследования председателю СК России Александру Бастрыкину.