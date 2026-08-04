Пожар вспыхнул в трешке на Богатырском проспекте в Петербурге

Потушить пожар удалось благодаря усилиям 20 сотрудников МЧС. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Пожар вспыхнул в доме на Богатырском проспекте в Приморском районе Петербурга. Огонь охватил обстановку в трехкомнатной квартире на площади 30 квадратных метров вечером 4 августа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Потушить пожар удалось благодаря усилиям 20 сотрудников МЧС и поддержке четырех спецмашин, - рассказали в пресс-службе ведомства. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.

Ранее мы рассказывали о том, что возгорание на складе Wildberries в Красном Бору после утренней атаки вражеских беспилотников ликвидировали. Угрозы распространения огня нет. Пострадавших людей на предприятии нет. Напомним, утром 4 августа в Петербурге и Ленобласти действовала воздушная тревога с четырех до половины седьмого утра. Силы ПВО уничтожили 17 украинских дронов, но обломки одного из них упали на склад Wildberries в Красном Бору.