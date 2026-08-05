Огонь загорелся к шести утра 5 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пожар произошел в квартире-студии на улице Крыленко в Невском районе. Огонь загорелся к шести утра 5 августа и охватил обстановку в квартире-студии на площади в 1 квадратный метр. Пожарные расчеты прибыли на место, где уже справились с огнем до приезда пожарных. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

- К счастью, в результате пожара никто не пострадал, - рассказали в пресс-служба ведомства.

Для ликвидации возгорания были задействованы 4 единицы техники и 18 сотрудников МЧС.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что пожар вспыхнул в трешке на Богатырском проспекте в Петербурге. Огонь охватил обстановку в трехкомнатной квартире на площади 30 квадратных метров. Потушить пожар удалось благодаря усилиям 20 сотрудников МЧС и поддержке четырех спецмашин. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.