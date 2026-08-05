Ранее близким удалось собрать половину суммы, необходимой для похорон. Фото: личная страница в соцсетях

Прощание с убитой в Белграде петербурженкой пройдет 6 августа на кладбище в Лежче. Об этом сообщили близкие Людмилы. Напомним, в конце июля 27-летняя девушка приехала в Белград в отпуск, пошла в клуб и пропала. Тело петербурженки нашли в одном из каналов в белградском районе. Подозреваемого в убийстве задержали в тот же день при попытке покинуть страну.

- 6 августа в 10:30 на кладбище Леш е состоится церемония прощания с Людмилой. Сбор всех желающих проститься начнется в 10:00, - написали близкие девушки.

Ранее близкие объявили сбор средств на похороны и транспортировку тела обратно в Россию. В эту сумму входят кремация и подготовка документов в Белграде, покупка урны, оформление необходимых бумаг с переводом и апостилем, транспортировка праха в Петербург, а также последующее захоронение или размещение урны в колумбарии. Часть средств также планируют направить на изготовление памятника и проведение поминальной церемонии.