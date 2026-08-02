Петербурженка пропала 25 июля в Сербии. Фото: личная страница в соцсетях

Поездка 27-летней петербурженки Людмилы в Сербию закончилась трагедией. Девушка перестала выходить на связь после похода в ночной клуб, а спустя несколько дней ее тело нашли в пригороде Белграда. По делу уже задержан подозреваемый, а родные погибшей объявили сбор средств, чтобы организовать кремацию и вернуть прах в Россию.

Пропажа и убийство модели из Санкт-Петербурга

27-летняя жительница Пушкина прилетела в Белград 23 июля. По данным близких, вечером 25 июля она собиралась отправиться в ночной клуб и последний раз вышла на связь. После этого Людмила исчезла.

Когда сообщения и звонки остались без ответа, родственники и друзья забили тревогу. В русскоязычных сообществах Белграда начали распространять ориентировки, к поискам подключилась местная полиция.

Вечером 30 июля в одном из каналов белградского района Падинска-Скела обнаружили чемодан с телом молодой женщины. Позже стало известно, что погибшей оказалась пропавшая Людмила. После этого поиски официально прекратили.

В сербских СМИ появилась информация, что тело якобы было расчленено. Однако источник «КП-Петербург» сообщил, что, по имеющимся данным, тело было найдено целым.

По подозрению в убийстве задержали 25-летнего гражданина Турции. По данным источника «КП-Петербург», девушка познакомилась с ним уже в Белграде. Следствие изучило записи камер видеонаблюдения, на которых, как утверждается, видно, как они вместе заходят в квартиру мужчины, а спустя некоторое время он выносит чемодан. Позже подозреваемого задержали в аэропорту при попытке покинуть Сербию.

- Мужчина свою вину не признал. Суд отправил его под стражу на 30 суток, - пишет Tanjug со ссылкой на прокуратуру в Белграде.

Сбор средств на возвращение праха убитой девушки в Санкт-Петербург

После трагедии родные девушки открыли сбор средств на организацию кремации и перевозку праха в Россию. По их подсчетам, на все необходимые процедуры потребуется около 8 тысяч евро - примерно 800 тысяч рублей.

В эту сумму входят кремация и подготовка документов в Белграде, покупка урны, оформление необходимых бумаг с переводом и апостилем, транспортировка праха в Петербург, а также последующее захоронение или размещение урны в колумбарии. Часть средств также планируют направить на изготовление памятника и проведение поминальной церемонии.

К моменту публикации родственникам уже удалось собрать более 4600 евро. В соцсетях они поблагодарили всех, кто откликнулся на просьбу о помощи, отметив, что любая поддержка помогает семье пережить тяжелую утрату.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max