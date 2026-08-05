Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Иностранцы пытали кипятком и забили до смерти петербуржца из-за долга. Инцидент произошел в квартире на проспекте Ветеранов в Красносельском районе Петербурга 4 августа. Мужчины удерживали знакомого, требуя возврата долга в 30 тысяч рублей. В процессе они избивали его, а также облили кипятком. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

- Мужчина скончался от полученных травм. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Задержанные находятся под следствием. В скором времени будет избрана мера пресечения. На месте происшествия проведен осмотр, изъяты вещественные доказательства, назначены судебные экспертизы.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержали 20-летнего афериста, обманувшего пенсионера почти на миллион рублей.