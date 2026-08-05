Виновных удалось задержать. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Тело мужчины со следами насильственной смерти обнаружили в подъезде дома на проспекте Ветеранов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел вечером 4 августа в Красносельском районе. На место выехала полиция.

- Правоохранители установили личность погибшего. Проведение экспертизы в морге позволит установить точную причину смерти. На теле обнаружены травмы, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Виновников быстро задержали. По предварительным данным, конфликт, в результате которого мужчина получил смертельные травмы, произошел после застолья. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что киллеру малышевской ОПГ дали 15 лет колонии за убийство четверых человек. В 1994 году мужчина получил свой первый заказ на убийство.