Названы сроки восстановления канатной дороги в Нижнем Новгороде

Канатную дорогу в Нижнем Новгороде отремонтируют в ближайший месяц. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Канатную дорогу в Нижнем Новгороде планируют восстановить к сентябрю. Однако это не значит, что она тут же возобновит свою работу. Сначала ее состояние тщательно проверят специалисты Ростехнадзора. Когда эксперты подготовят заключение о безопасности, можно будет говорить о сроках запуска канатки, пишут в НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу компании «Урбантех Сервис».

Напомним, несуще-тяговой канат на сооружении повредился 5 июля. Причиной стал ураганный ветер. В тот день сразу несколько кабинок зависли в небе. Спасателям пришлось эвакуировать 16 человек, в том числе четверых детей. С тех пор на канатной дороге идут ремонтные работы и неслучайно – Ростехнадзор отчитался о целом ряде нарушений. Также специалисты ведомства установили, что персонал неправильно действовал во время ЧП.

- После завершения работ на канате дорога пройдет обязательные статические и динамические испытания, - уточнили в нижегородском независимом информационном агентстве. – Затем Ростехнадзор проведет собственную проверку. Только после этого станет известно, когда канатка снова начнет работать. Крайний срок устранения нарушений – май 2027 года. Но если все замечания устранят быстро, то канатную дорогу могут открыть для всех раньше.