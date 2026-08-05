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НовостиПроисшествия5 августа 2026 15:00

Грузовик насмерть задавил 80-летнюю женщину на тротуаре на Краснопутиловской

«Газель» двигалась задним ходом по пешеходной зоне
Регина МАРИНЕЦ
80-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

80-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Даже на тротуаре петербуржце уже не в безопасности – грузовик насмерть задавил пенсионерку в пешеходной зоне в Кировском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

31-летний водитель «Газель» ехал задним ходом по тротуару на Краснопутиловской улице, не заметил пешехода и сбил ее. Травмы оказались слишком серьезными, 80-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

- Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - уточнили в полиции.

Ранее «КП-Петербург» писала, что руль самоката вошел мужчине в бедро после ДТП на Ленинском проспекте. Мужчину госпитализировали вместе с металлической частью.