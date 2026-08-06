Водолазы нашли мину времен Великой Отечественной войны вблизи Ломоносова

Авиационная донная мина. Фото: ГУ МЧС РФ по СПб

Боеприпас подняли со дна водоема вблизи Ломоносова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Опасную находку обнаружили водолазы во время обследования акватории и сразу вызвали специалистов для разминирования. Взрывоопасный объект обследовали и пришли к выводу, что это авиационная донная мина.

- Боеприпас вывезли на полигон и взорвали, - рассказали спасатели.

Уточним, что подрыв был контролируемым – так обезвреживают снаряды.

Ранее «КП-Петербург» писала, что петербуржец пытался изнасиловать двух женщин на лестничной клетке дома. Ему предъявили обвинение в совершении двух эпизодов насильственных действий сексуального характера, но вину он не признал.