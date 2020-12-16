«Мать так их и не забрала»: Шестеро детей, взятых отцом в заложники в Колпино, три недели живут в приюте

Домой дети так и не вернулись Фото: СОЦСЕТИ

Шестеро детей из Колпино, которых отец взял в заложники останутся в приюте. Спустя три недели после ЧП, прогремевшего на всю Россию, стала известна судьба ребятишек. Семейная драма разыгралась 24 ноября. Глава семейства Денис Б. уличил свою жену в измене, устроил скандал и выгнал из дома. После этого она позвонила в полицию и сообщила, что супруг угрожает убить всех сыновей. К месту происшествия съехались полиция, ФСБ, СКР и прокуратура. Переговоры длились полдня. За это время Денис успел пообщаться и с "КП-Петербург", сообщив, что он не собирается трогать детей, в заложники он их не брал, малыши смотрят мультфильмы.

Прокурор Колпинского района Игорь Ивкин уговорил отца сдаться, пообещав ему свободу. Отметим, что статья предусматривает такую лазейку, если взявший заложников подозреваемый сдается добровольно. Однако в этот же день мужчину поместили в ИВС, а на следующий взяли под арест, отправив в СИЗО. Мать детей в свою очередь даже спустя три недели не забрала их к себе. Отметим, что незадолго до скандала, по словам ее супруга, она два дня не появлялась дома.

Прокуратура обещала мужчине свободу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Дети из больницы были переведены в центр содействия семейному воспитанию, - сообщил пресс-секретарь детского омбудсмена Петербурга Александр Попейко. - Там дети проживают в специализированной двухкомнатной квартире. По сути это не комнаты в общежитие, а своя мини-квартира, с отдельным санузлом и комнатами, с холлом. Старшие ребята пошли в свою школу (директор школы дает им хорошую характеристику), малыши готовятся пойти в детский сад. Ребята находятся под присмотром социальных работников и психолога. Мама по рабочему графику выходных дней приходит со старшими делать уроки, малышей планирует забирать на выходные домой.

Мать не смогла обеспечить детям жилье Фото: СОЦСЕТИ

Мама не смогла одна справиться с арендой квартиры. Государство ей выделило жилье.

- Ей предоставлено социальное жилье, это отдельная комната, - продолжает Попейко. - Всех ребят разместить там пока физически невозможно. Мама озадачена приобретением необходимой мебели, для того чтобы на выходные забирать к себе малышей. На каникулы старшие дети определены в лагерь.

К слову, дети рассказывали ранее "КП", что вреда им отец не причинил.

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