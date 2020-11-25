«Домой нас не отпустили»: Старший ребенок, взятый в заложники отцом в Колпино, впервые рассказал о пережитом

Дети находятся в больнице Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге второй день продолжают разбираться в истории семьи из Колпино, ставшей знаменитой на всю страну по весьма печальному поводу. Накануне в доме по улице Пролетарской 37-летний глава семейства Денис Б. выгнал свою 34-летнюю жену Ольгу из дома и взял в заложники шестерых детей. Мужчина вооружился топором и ножом и обещал, по словам супруги, всех убить. К месту происшествия съехались полиция, прокуратура, ФСБ и спецназ. На протяжении пяти часов они уговаривали Дениса сдаться, но тот не торопился. Все это время мужчина был на связи с "КП" и рассказывал нам свою версию конфликта. По его словам, детей он не трогал и убивать никого не собирается. А жену выгнал за измену и предательство. После разговора с прокурором, который пообещал ему свободу, Денис все-таки сдался.

Денис выгнал жену после измены Фото: СОЦСЕТИ

Дениса вместе с женой увезли на допрос в СКР. После этого ночью Дениса все-таки задержали и отправили в изолятор. На него уже возбудили уголовное дело. А вот сама Ольга после посещения следователя исчезла... Как ранее говорил Денис, до этого ее не было два дня дома, с детьми она не общалась. Выходить на связь с "КП" через своих подруг она отказалась. Сейчас все шестеро детей находятся в больнице одни. "Комсомолке" удалось с ними связаться. Через родственников мы узнали, как детки себя чувствуют и что помнят о тех тревожных пяти часах, проведенных с разъяренным отцом.

- Все нормально, говорят, чувствуют себя хорошо, - дословно передал "КП-Петербург" слова старшего 15-летнего сына супругов один из близких семьи. - "Вреда Денис не причинял. Мы в больнице. Домой нас никто пока не хочет отпускать".

За драмой наблюдала вся округа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Но оказалось, что травмы у некоторых мальчиков все же есть. Так, на шее 10-летнего ребенка остался след от ножа, который отец приставлял, когда разговаривал с женой. Также врачи нашли на теле парнишки ссадины, - скорее всего, их поставила ему кошка. Школьник сейчас в инфекционной больнице. Травмы нашли и у среднего, 9-летнего сына Дениса. У мальчика закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом носа, гематома на губе и ссадины на подбородке. Судя по всему, они остались после того, как Денис подносил его несколько раз к окну, чтобы напугать спецслужбы и зевак. Однако точная причина появления травм, пока неизвестна.

У старшего 15-летнего ребенка диагностировали ОРВИ и фарингит. У шестилетнего и трехлетнего детей анемия (малокровие). У младшего болезнь в тяжелой степени. У пятилетнего ребенка дерматит. Дети при этом истощены, судя по всему, их плохо кормили. Сейчас все дети в больнице ждут маму, но она к ним почему-то не торопится и даже не отвечает на звонки.

- Сегодня у нас настрой воссоединить детей с мамой, - рассказала детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина. - Ей сегодня предложено находиться с ними в больнице, выделена отдельная палата. Но она пока на связь не выходит. После вчерашнего допроса ушла, но мы не знаем, где она находится.

Силовики пять часов вели переговоры Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

К слову, как стало известно "КП-Петербург", в Северную столицу из Архангельска в ближайшее время планирует приехать первый супруг Ольги.

- Я хочу приехать в Санкт-Петербург и забрать своего 15-летнего сына, - пояснил "КП-Петербург" биологический отец ребенка Роман. Судьбу других детей он комментировать не стал. Рассказывать о своей прошлой жене тоже. Органы планирует отдать детей матери. Что касается Дениса, то следователи сейчас решают, оставлять его на свободе или взять под арест.

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