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«Домой нас не отпустили»: Старший ребенок, взятый в заложники отцом в Колпино, впервые рассказал о пережитом

Теперь органы пытаются разыскать мать детей, которая пропала после допроса и не навещает сыновей в больнице. Но к ним из Архангельска вместо нее едет биологический отец
Роман ЛЯЛИН
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Дети находятся в больнице

Дети находятся в больнице

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге второй день продолжают разбираться в истории семьи из Колпино, ставшей знаменитой на всю страну по весьма печальному поводу. Накануне в доме по улице Пролетарской 37-летний глава семейства Денис Б. выгнал свою 34-летнюю жену Ольгу из дома и взял в заложники шестерых детей. Мужчина вооружился топором и ножом и обещал, по словам супруги, всех убить. К месту происшествия съехались полиция, прокуратура, ФСБ и спецназ. На протяжении пяти часов они уговаривали Дениса сдаться, но тот не торопился. Все это время мужчина был на связи с "КП" и рассказывал нам свою версию конфликта. По его словам, детей он не трогал и убивать никого не собирается. А жену выгнал за измену и предательство. После разговора с прокурором, который пообещал ему свободу, Денис все-таки сдался.

Денис выгнал жену после измены

Денис выгнал жену после измены

Фото: СОЦСЕТИ

Дениса вместе с женой увезли на допрос в СКР. После этого ночью Дениса все-таки задержали и отправили в изолятор. На него уже возбудили уголовное дело. А вот сама Ольга после посещения следователя исчезла... Как ранее говорил Денис, до этого ее не было два дня дома, с детьми она не общалась. Выходить на связь с "КП" через своих подруг она отказалась. Сейчас все шестеро детей находятся в больнице одни. "Комсомолке" удалось с ними связаться. Через родственников мы узнали, как детки себя чувствуют и что помнят о тех тревожных пяти часах, проведенных с разъяренным отцом.

- Все нормально, говорят, чувствуют себя хорошо, - дословно передал "КП-Петербург" слова старшего 15-летнего сына супругов один из близких семьи. - "Вреда Денис не причинял. Мы в больнице. Домой нас никто пока не хочет отпускать".

За драмой наблюдала вся округа

За драмой наблюдала вся округа

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Но оказалось, что травмы у некоторых мальчиков все же есть. Так, на шее 10-летнего ребенка остался след от ножа, который отец приставлял, когда разговаривал с женой. Также врачи нашли на теле парнишки ссадины, - скорее всего, их поставила ему кошка. Школьник сейчас в инфекционной больнице. Травмы нашли и у среднего, 9-летнего сына Дениса. У мальчика закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом носа, гематома на губе и ссадины на подбородке. Судя по всему, они остались после того, как Денис подносил его несколько раз к окну, чтобы напугать спецслужбы и зевак. Однако точная причина появления травм, пока неизвестна.

У старшего 15-летнего ребенка диагностировали ОРВИ и фарингит. У шестилетнего и трехлетнего детей анемия (малокровие). У младшего болезнь в тяжелой степени. У пятилетнего ребенка дерматит. Дети при этом истощены, судя по всему, их плохо кормили. Сейчас все дети в больнице ждут маму, но она к ним почему-то не торопится и даже не отвечает на звонки.

- Сегодня у нас настрой воссоединить детей с мамой, - рассказала детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина. - Ей сегодня предложено находиться с ними в больнице, выделена отдельная палата. Но она пока на связь не выходит. После вчерашнего допроса ушла, но мы не знаем, где она находится.

Силовики пять часов вели переговоры

Силовики пять часов вели переговоры

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

К слову, как стало известно "КП-Петербург", в Северную столицу из Архангельска в ближайшее время планирует приехать первый супруг Ольги.

- Я хочу приехать в Санкт-Петербург и забрать своего 15-летнего сына, - пояснил "КП-Петербург" биологический отец ребенка Роман. Судьбу других детей он комментировать не стал. Рассказывать о своей прошлой жене тоже. Органы планирует отдать детей матери. Что касается Дениса, то следователи сейчас решают, оставлять его на свободе или взять под арест.

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