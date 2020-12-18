Обама назвал российский фильм "Дылда" Кантемира Балагова любимым в 2020 году

Обама включил фильм "Дылду" в список любимых за 2020 год Фото: принтскрин видео.

Фильм "Дылда" молодого российского режиссера Кантемира Балагова удостоился отметки бывшего президента США Барака Обамы. В пятницу, 18 декабря 2020 года, политик опубликовал на своей странице в Instagram списки своих любимых фильмов и ТВ-шоу, увиденных им в 2020 году. На вторую строчку своего рейтинга Обама поместил картину ученика Александра Сокурова - 29-летнего Кантемира.

Обама отметил картину, поставив на второе место в топ / Фото: instagram.com/barackobama

Сам режиссер не ожидал такой отметки. Балагов отреагировал на похвалу.

- А что такое происходит? Там патч в дотке (Dota2 - компьютерная игра, прим.ред.) вышел и тут еще Обама любимый. Новый год уже наступил? - поделился новостью Балагов в Instagram.

За признание своего творчества молодой режиссер поблагодарил Барака Обаму, но в более сдержанных красках.

Настоящие новогодние подарки / Фото: instagram.com/kantemir_balag

- Thank you Mr. President! - отметился Кантемир в комментариях к посту Обамы.

Кантемира Балагов режиссер из Нальчика, учился в мастерской у Александра Сокурова. В 2019-м году в прокат вышел его второй фильм "Дылда", получив овации многих критиков. Картина попала в шорт-лист претендентов на "Оскар", завоевала два приза на Каннском фестивале, главный приз в Женеве, а также множество других.

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