Масок нет, вход свободный: Рождественская ярмарка открылась на Манежной площади в Санкт-Петербурге

В центре Петербурга открылась Рождественская ярмарка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Традиционная Рождественская ярмарка открылась 19 декабря на Манежной площади Санкт-Петербурга. Фактически, это единственное праздничное мероприятие, которое не было отменено из-за пандемии. Тем не менее, ограничения в работе ярмарки есть, а многие прошлогодние развлечения попросту недоступны.

- В нынешнем году ярмарка проходит в ограниченном режиме. Работают только торговые павильоны. Всего их 118, из которых 35 - пункты общественного питания. Остальное отдано под сувениры и различную продукцию, - отмечают в Смольном.

Декорации остались прошлогодними. Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом никаких концертов, как были на Манежной в прошлом году, не планируется. Нет в этот раз ледового катка и полюбившихся детям каруселей. А вот декорации практически полностью прошлогодние, что, впрочем, нисколько не умаляет их красоты. Они выполнены в стилистике сказки «Шелкунчик». Поэтому мышей здесь много, а вот быков - символа 2021 года - нет.

Ярмарка должна подарить праздничное настроение в условиях пандемии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Практически все праздничное освещение уже смонтировано и включено, Малая Садовая улица переливается огнями. А вот рамки на входе еще отсутствуют.

- Вход без рамок и без ограничений. Масок практически ни у кого нет. Но возможно это пока так. Первый день. У них еще не все гирлянды подключены, рассказал фотокорреспондент «КП-Петербург», побывавший на открытии ярмарки.

Большинство посетителей - без масок. Фото: Олег ЗОЛОТО

Отметим, что по правилам, все посетители обязаны носить средства защиты на ярмарке, несмотря на то, что она проходит а открытом воздухе.

Напомним, что ярмарка будет работать на Манежной площади до 10 января. А вот традиционных новогодних торжеств на Дворцовой площади, а также салюта не будет. Концерт покажут по телевизору, поэтому и транспорт в ночь на 1 января работать не станет.