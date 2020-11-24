Новогодний салют в честь 2021 года отменили в Санкт-Петербурге

Новогодний салют в Петербурге отменили из-за коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург лишился традиционного новогоднего салюта. Как стало известно во вторник, 24 ноября 2020 года, праздничного салюта в честь наступления 2021 года в городе не будет. Причиной всему тяжелая эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса.

- Такое решение связано с действующими эпидемиологическими правилами, которые были установлены Роспотребнадзором из-за распространения новой коронавирусной инфекции в городе, - пишут "Невские новости".

Но это не единственное, чего лишатся петербуржцы. Стало известно, что традиционной встречи Деда Мороза, которая проходит каждый год на Дворцовой площади, не будет. Большинство праздничных мероприятий Смольный решил перенести в режим онлайн.

Спокойно погулять по центру в новогоднюю ночь или съездить в гости у петербуржцев тоже не получится. Общественный транспорт не будет работать с 31 декабря на 1 января.

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