«Надо чуть-чуть подождать»: Роспотребнадзор попросил не приезжать в Санкт-Петербург на новогодние праздники

Роспотребнадзор призвал туристов не приезжать в Санкт-Петербург с 31 декабря по 10 января. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Роспотребнадзоре попросили россиян и иностранцев не приезжать в Санкт-Петербург на новогодние праздники. Как отметила главный санитарный врач по городу Наталья Башкетова в эфире телеканала «78», в Северной столице по-прежнему остается высоким показатель заболеваемости инфекции – 70 зараженных на 100 тысяч населения.

- Очень большая нагрузка на стационарную сеть в городе. Обстановка напряженная, ежедневно у нас регистрируется от 3,7 до 3,8 тысячи зараженных. Показатель заболеваемости высокий, но уже не растем. Почему в городе ввели ограничительные мероприятия на Новый год? Да чтобы сюда не приезжали. У нас нет выбора. Владимир Владимирович же сказал на пресс-конференции, что когда все закончится, то милости просим (президент назвал Северную столицу одной из лучших в мире – Прим. ред.). Но чуть-чуть надо подождать, - заключила глава Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

При этом Наталья Башкетова обратилась и к петербуржцам, призвав их тоже никуда не выезжать во время выходных дней.

Напомним, власти Северной столицы почти каждую неделю не исключают вероятность смягчения ограничений по коронавирусу на новогодние праздники. Но пока в городе по-прежнему актуально распоряжение, согласно которому общепиту запрещено работать с 30 декабря по 3 января, а театрам, музеям и выставкам – и вовсе по 10 января.