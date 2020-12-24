Смольный опубликовал напоминание о работе общественного транспорта на период так называемой новогодней лихорадки. Например, с 25 по 26 декабря 2020 года метро, автобусы, троллейбусы и трамваи будут придерживаться графика, традиционного для пятницы. Напомним, что последняя суббота в 2020 году в Санкт-Петербурге объявлена рабочим днем, чтобы 31-го все могли отдохнуть от труда и без лишних хлопот подготовиться к празднику.- Также с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года общественный транспорт начнет работу по графикам воскресенья. А 1 января 2021 года – тоже по расписанию воскресенья, но с окончанием движения в 23:59, - добавляют в пресс-службе комитета по транспорту.Добавим, что ночью 1 и 7 января 2021 года в Северной столице не будут работать метрополитен и общественный транспорт. Власти приняли такое решение из-за не самой благоприятной эпидемиологической обстановки.