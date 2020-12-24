Власти Санкт-Петербурга ввели небольшое смягчение ограничений по коронавирусу, касающееся разрешения на работу общепита во время новогодних праздников. Теперь ресторанам, барам и кафе позволят выставить на улицу мебель и зонтики, создать тем самым нечто вроде зимней веранды. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Александр Беглов, документ находится на сайте Смольного.Напомним, что рестораторы не на шутку взбунтовались после праздничных запретов и даже на время создали «карту сопротивления», открыто заявляя о намерении работать вопреки санкциям. Позже власти их успокоили (в том числе жесткими рейдами – Прим.ред.) и предложили компромисс в виде «зимних кафе». Больше всего бизнесмены ругали запрет на работу общепита с 30 декабря по 3 января, но теперь есть альтернатива. Если, конечно, не ударят сильные морозы.- С 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года проектирование благоустройства не осуществляется в отношении размещения оборудования (уличной мебели, включая зонты) при предприятиях общественного питания, если площадь, занимаемая им, не превышает площади предприятия общественного питания, при котором оно размещается, - гласят изменения в постановлении Смольного.К слову, о ночной работе «зимних кафе» в документе ничего не сказано.