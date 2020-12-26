Бывший адвокат одиозного историка Олега Соколова, который убил и расчленил свою возлюбленную Анастасию Ещенко, предположил, что преступника отправят в исправительную колонию в Ленинградской области. Напомним, что доцента приговорили к 12,5 годам лишения свободы. Однако, по словам Александра Почуева, впереди еще возможная апелляция.- Говорить конкретно преждевременно, потому что вопрос с апелляцией не завершен. Не хотелось бы далеко забегать. Но в то же время по опыту исправительных колоний в Ленинградской области не так много, это ИК №4 в поселке Форносово. В каких-то исключительных случаях это Карелия или Архангельск. Я ставлю на Ленобласть, это понятно. У него есть престарелые родители, дети, которым будет трудно ездить в другие регионы на свидания, - пояснил Почуев «Комсомолке».Текущий адвокат Соколова Сергей Лукьянов малость удивился и разочаровался в том, что его коллега высказывается на счет этапирования.- Адвокат Почуев А.М. не является защитником Соколова О.В. по уголовному делу, поэтому любые комментарии относительно в том числе исполнения приговора могут даваться либо мной, либо моим коллегой, адвокатом Торгашевым А.В. Информацией о месте отбывания наказания Соколовым О.В. в настоящее время не располагаем, - отреагировал защитник Сергей Лукьянов.Тем временем родители убитой аспирантки решили, что не будут обжаловать приговор. А вот друзья ученого, которого в юности погубил Соколов на корабле, довольны «возмездием». Родители историка, наоборот, потеряли дар речи, узнав о сроке сына.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Последняя любовь Наполеона: Историка Олега Соколова приговорили к 12,5 годам колонии строгого режимаСуд вынес приговор убийце 24-летней аспирантки Ещенко. Рассказываем самое главное, что нужно знать об этом деле (подробности)Не находил себе места от скуки: как историк Соколов слушал приговор за убийство возлюбленнойВ Санкт-Петербурге в течение трех часов оглашали приговор историку Соколову, убившему и расчленившему молодую любовницу. Все это время обвиняемый заметно скучал (подробности, фото, видео)