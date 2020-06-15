Историк Соколов отказался отвечать на вопрос, виновен ли он в убийстве
Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве молодой любовницы Анастасии Ещенко, на очередном заседании суда отказался отвечать на вопрос о своей виновности. Вместо этого он потребовал себе нового адвоката.
- На данный вопрос я отвечу после предоставления доказательств со стороны обвинения, а также хочу объявить, что с данного момента я отказываюсь от услуг адвоката Почуева, - заявил в ответ на вопрос судьи сам историк.
При этом Олег Соколов поблагодарил уже своего бывшего защитника за работу с ним в самый трудный период и попросил правоохранительные органы расследовать угрозы, поступавшие в адрес Александра Почуева.
Сам Соколов хочет, чтобы его новым адвокатом стал Сергей Лукьянов. Однако пока договоренности с юристом достичь не удалось.
После сегодняшнего отвода адвокатов, заседание суда было перенесено на 22 июня.
Напомним, что Олега Соколова обвиняют в убийстве и расчленении молодой любовницы-аспирантки, части тела которой он пытался выбросить в Мойку.
Олег Соколов отказался от своих адвокатов.
ИСТОЧНИК KP.RU