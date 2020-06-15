Историк Соколов отказался отвечать на вопрос, виновен ли он в убийстве

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:40:46+03:00

Олег Соколов не стал отвечать на вопрос о виновности. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб.

На заседании суда он потребовал себе нового адвоката [видео]

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Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве молодой любовницы Анастасии Ещенко, на очередном заседании суда отказался отвечать на вопрос о своей виновности. Вместо этого он потребовал себе нового адвоката.

- На данный вопрос я отвечу после предоставления доказательств со стороны обвинения, а также хочу объявить, что с данного момента я отказываюсь от услуг адвоката Почуева, - заявил в ответ на вопрос судьи сам историк.

При этом Олег Соколов поблагодарил уже своего бывшего защитника за работу с ним в самый трудный период и попросил правоохранительные органы расследовать угрозы, поступавшие в адрес Александра Почуева.

Сам Соколов хочет, чтобы его новым адвокатом стал Сергей Лукьянов. Однако пока договоренности с юристом достичь не удалось.

После сегодняшнего отвода адвокатов, заседание суда было перенесено на 22 июня.

Напомним, что Олега Соколова обвиняют в убийстве и расчленении молодой любовницы-аспирантки, части тела которой он пытался выбросить в Мойку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/784967" frameborder="0"></iframe> Олег Соколов отказался от своих адвокатов.

ИСТОЧНИК KP.RU