2020-06-15T13:40:46+03:00
Общество

Историк Соколов отказался отвечать на вопрос, виновен ли он в убийстве

На заседании суда он потребовал себе нового адвоката [видео]
Петр КИБЕР
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Олег Соколов не стал отвечать на вопрос о виновности. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб.Олег Соколов не стал отвечать на вопрос о виновности. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб.
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Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве молодой любовницы Анастасии Ещенко, на очередном заседании суда отказался отвечать на вопрос о своей виновности. Вместо этого он потребовал себе нового адвоката.

- На данный вопрос я отвечу после предоставления доказательств со стороны обвинения, а также хочу объявить, что с данного момента я отказываюсь от услуг адвоката Почуева, - заявил в ответ на вопрос судьи сам историк.

При этом Олег Соколов поблагодарил уже своего бывшего защитника за работу с ним в самый трудный период и попросил правоохранительные органы расследовать угрозы, поступавшие в адрес Александра Почуева.

Сам Соколов хочет, чтобы его новым адвокатом стал Сергей Лукьянов. Однако пока договоренности с юристом достичь не удалось.

После сегодняшнего отвода адвокатов, заседание суда было перенесено на 22 июня.

Напомним, что Олега Соколова обвиняют в убийстве и расчленении молодой любовницы-аспирантки, части тела которой он пытался выбросить в Мойку.

Олег Соколов отказался от своих адвокатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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