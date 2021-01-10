27-летняя инстадива Милана Тюльпанова после непростого брака с экс-футболистом, главным тренером ФК «Томи» Александром Кержаковым во второй раз выходит замуж. Ее избранником стал бизнесмен из Петербурга по имени Евгений. Молодожены поделились фотографиями торжества у себя в Instagram.«Опять на те же грабли», - подписала Тюльпанова снимок, где она в белоснежно-белом платье и с фатой.Торжество пара устроила на Мальдивах, куда они недавно улетели вместе с сыном Тюльпановой от первого брака – 3-летним Артемием и друзьями. Для отдыха они выбрали совсем недешевое место - остров Фушифару. Ночь на вилле там стоит от 60 тысяч рублей.Правда, как нам стало известно, брак, заключенный на Мальдивах, в России силы не имеет. Это просто красивая церемония. Заглянула ли Милана вместе с Евгением в ЗАГС Петербурга до отъезда на острова, она умолчала.О новом мужчине Тюльпановой известно не так много. У него есть сын 4-летний сын Владимир от владелицы частных детских садов Виктории Тамаровой. Девушка сейчас отдыхает вместе с сыном в Дубаи. Судя по фотографиям в социальных сетях, с личной жизнью у нее тоже все в порядке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я обнулилась»: Бывшая жена Кержакова Милана Тюльпанова радикально сменила образ жизниПо словам Миланы, она меняет внешность, город, работу и свое окружение (подробности)Милана Тюльпанова о браке с Александром Кержаковым: «Я была жертвой»Телеведущая рассказала о нюансах мирового соглашения с экс-супругом (подробности)«Проблемы с мужем крылись и в детско-родительских отношения»: Милана Тюльпанова выпустила откровенную книгу о себеВ написании автобиографии бывшей жене футболиста Кержакова помогал психолог (подробности)