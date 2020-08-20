«Я обнулилась»: Бывшая жена Кержакова Милана Тюльпанова радикально сменила образ жизни

Милана Тюльпанова решила радикально поменять образ жизни. Фото: instagram.com/milana_tulpanova

Милана Тюльпанова, бывшая жена легенды «Зенита» Александра Кержакова, решила радикально поменять образ жизни. Девушка полностью очистила свой Instagram, который насчитывает больше 1 миллиона подписчиков. Теперь в соцсети только одна публикация, где Милана пишет, что «обнулилась». По ее словам, она переезжает из Санкт-Петербурга.

- Я меняю внешность, город, сферу деятельности, окружение – я меняю все. Я знаю, чем я хочу заниматься помимо деятельности, связанной с законом о домашнем насилии и насилии в принципе. Я иду дальше и вскоре вы увидите меня совсем в новой, непривычной для меня ипостаси, - пишет Тюльпанова.

При этом Милана добавляет, что ее марафоны и прямые эфиры, направленные на помощь и поддержку женщин, попавших в «созависимые отношения», продлятся. Напомним, ранее Тюльпанова вернула ребенка от Кержакова после развода и взыскала с него большие алименты. Затем молодая мать приняла участие в 7-м сезоне шоу «Холостяк», но не дошла до финала, испугавшись, что у нее могут отобрать ребенка.