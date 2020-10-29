Убийца преподавателя института в Петербурге отрезал ей палец, чтобы вести от ее имени соцсети

Екатерина была задушена Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге продолжают разбираться убийстве 34-летнего преподавателя биохимии Санкт-Петербургского технологического института Екатерины Антонцевой. В кровавой расправе над женщиной обвиняют ее старого приятеля Артем Беленко, который работает айтишником. Когда-то между ними в студенческие годы были теплые отношения, но пара распалась и на какое-то время прекратила общение. За это время Беленко успел жениться, но чувства к бывшей, судя по всему, не остыли. Позже экс-возлюбленные стали возобновили связь в соцсетях. Более того, Артем даже занял деньги у Екатерины - более двух миллионов рублей на развитие собственного бизнеса, но прогорел.

Убийство произошло, когда Артем приехал к Екатерине домой обсудить возвращение долга. Поначалу пара тепло общалась, но в один момент, как рассказывает сам обвиняемый, у него произошло помутнение рассудка.

Педагога убил ее старый приятель Фото: СОЦСЕТИ

- В убийстве не было корысти, он это сделал не из-за денег, - пояснил "КП-Петербург" адвокат Евгений Зобов. - Возможно, это произошло на фоне старых чувств.

После расправы Артем решил замести следы и выиграть время. Он вынес из квартиры все ценное, отрезал жертве палец, чтобы разблокировать ее телефон.

- Он собирался написать явку с повинной, но тянул время, - поясняет Евгений Зобов. - В соцсетях от имени Екатерины он отвечал на сообщения ее друзьям.

Артем писал, что Антонцева заболела и попала в больницу, при этом на звонки не отвечал. Однако друзья Екатерины все равно заметили неладное и создали чат для ее поиска. Включили туда и Артема, который пытался всех убедить, что Екатерина уехала из Петербурга.

Сейчас Артем признал свою вину и дал показания. По статье "Убийство" ему грозит до 15 лет колонии.

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