«Черный октябрь «Зенита»: Насколько реальны слухи об отставке Сергея Семака

Об отставке Сергея Семака СМИ заговорили после поражения "Зенита" в матче с "Боруссией". Фото: пресс-служба футбольного клуба "Зенит"

Петербургские футбольные фанаты рвут на себе волосы от негодования: легендарный клуб «Зенит» потерпел три поражения подряд всего за одну неделю. Причем два из них — в групповом этапе Лиги Чемпионов. Сейчас «сине-бело-голубые» находятся на последнем месте в своей группе и вряд ли могут претендовать даже на выход из нее. «Комсомолка» разбиралась, почему октябрь 2020 года вдруг стал для команды «черным».

Сами представители «Зенита» - в частности, тренер Сергей Семак и генеральный директор клуба Александр Медведев - от разговора с журналистами уклонились: никто из них попросту не поднял трубку. Близкие к клубу собеседники издания неофициально сообщили, что это нормально - после таких тяжелых матчей, как тот, который прошел 28 октября в немецком городе Дортмунд, команда и ее руководство обычно закрываются от прессы (не считая протокольных мероприятий вроде итоговой пресс-конференции) и занимаются детальным «разбором полетов». Более того, просьба поменьше контактировать с журналистами, по информации нашего издания, поступила и некоторым независимым экспертам. Это, впрочем, ожидаемо и объяснимо - «сине-бело-голубым» действительно есть, над чем поразмыслить.

Эксперты отмечают, что в матче в "Боруссией" "Зенит" занял глухую оборонительную позицию. Фото: пресс-служба футбольного клуба "Зенит"

- Команда утомлена, она находится в «функциональной яме», - рассказал «Комсомолке» мастер спорта СССР и бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов. - Это отчетливо видно. К сожалению, «Зенит» приехал в Дортмунд неуверенным в себе. Мы сыграли чисто «защитный» вариант, практически без контр-игры, без быстрых атак, без агрессии, без желания перейти на половину поля соперников и доставить им неприятности. На уверенные атаки «Боруссии» мы практически не огрызались, оставили Дзюбу в одиночестве на растерзание защитников - отсюда такой результат.

По словам Стрепетова, проблемы у «Зенита» началась еще с поражения от «Брюгге» 20 октября. Эксперт отмечает: вместо того, чтобы поддержать команду, многотысячная армия болельщиков бросилась ее оскорблять и искать замену Сергею Семаку. Фанаты буквально атаковали соцсети «сине-бело-голубых» - домашнее поражение от немцев они называли «самоубийством», а Семака буквально «выпихивали» в отставку - «Комсомолка» даже давала про эти интернет-страсти отдельную статью.

"Зенит" потерпел три поражения за одну неделю. Фото: пресс-служба футбольного клуба "Зенит"

- Все это, конечно, сказалась на психологическом состоянии и игроков и самого тренера, - отмечает наш собеседник. - Поэтому я считаю, что эту бурю эмоций нужно немного притушить. Да, три поражения подряд - это ЧП. Но, повторюсь, это объясняется прежде всего не уровнем подготовки, не способностями команды, а тем эмоциональным фоном, который вокруг нее создался в последнюю неделю.

Схожей точки зрения придерживается и экс-нападающий «Зенита», сыгравший в свое время за команду 138 матчей, Вадим Храповицкий. По его словам, в череде поражений также не в последнюю очередь виноваты болельщики - но не за то, что много ругают, а за то, что раньше много хвалили.

- Нужно понимать, что из-за всем известных событий - эпидемии и прочего - практически все команды оказались в затруднительном положении, - отмечает Храповицкий. - Одни смогли достойно подготовиться, другие - нет. «Зенит» за счет своей спортивной базы смог - этим, помимо прочего, и объясняются его громкие победы на российском уровне. А когда пресса стала писать, что «чемпион уже известен, борьба теперь может идти только за второе и третье места», ребята, конечно, расслабились и, столкнувшись с куда более серьезным и подготовленным соперником, получили отпор. Этого ни в коем случае нельзя было делать, чтобы сохранить у команды правильный настрой.

По словам экспертов, команда утратила пыл и агрессию. Фото: пресс-служба футбольного клуба "Зенит"

Прокомментировали эксперты и отставку Сергея Семака, которую якобы запланировали в руководстве «сине-бело-голубых». Так, по словам Заслуженного тренера России Марка Рубина, который когда-то был в числе тех, кто рекомендовал Семака на должность наставника «Зенита», пока это не более чем слухи.

- Семаком, конечно, сейчас многие недовольны, - отметил Рубин. - И в Москве и в Санкт-Петербурге. И основания для этого есть и помимо поражений в Лиге Чемпионов. Взять, например, трансферы Малкома и Вендела, на которые были потрачены примерно 60 миллионов долларов - при том, что оба трансфера оказались явно неудачными. Но, во-первых, решение будет принимать один человек - президент клуба Александр Медведев. Во-вторых, Семак - еще очень молодой тренер. Понятно, что ему нужно пройти через поражения, через неудачи, чтобы заматереть и получить необходимый опыт. Лично я думаю, что никакой отставки не будет, потому что других таких специалистов у нас просто нет.

К идее заменить Семака иностранцем (спортивные инсайдеры называют имя аргентинца Маурисио Почеттино) Рубин также отнесся скептически.

По словам специалистов, не последнюю роль в череде неудач "Зенита" сыграли фанаты - команду сначала слишком сильно хвалили, потом - слишком сильно ругали. Фото: пресс-служба футбольного клуба "Зенит"

- Иностранные тренеры не понимают нашего менталитета, нашей специфики, - отметил эксперт. - Вспомните, к примеру, предшественника Семака, итальянца Роберто Манчини. Все, что он сделал - привел в команду пятерых аргентинцев. Ничем хорошим это не закончилось: им было тяжело жить в Санкт-Петербурге, не нравилась местная еда, не нравился местный быт и прочее. В итоге из всей пятерки остался только Дриусси, который, будем честны, хорош на местном уровне, но европейский не тянет. Поэтому, я полагаю, что Семак останется на своем месте.

Отметим, что сам тренер «сине-бело-голубых» на пресс-конференции, посвященной итогам матча с «Боруссией» заявил, что «поражения и победы - это часть работы», а выиграть у немцев было «можно, но сложно». Впрочем, шанс реабилитироваться - по крайней мере, психологически - у «Зенита» еще есть: 1 ноября команда сойдется на поле с подмосковными «Химками».