Снайпер за три миллиона и недельная слежка: Корреспонденты «КП» побывали в месте, откуда снайпер выстрели в депутата Петрова

Здесь был убит депутат Александр Петров Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы шли по лесу вдоль забора под электрическим напряжением, буквально в километре от нас дежурили усиленная охрана участка. Впереди непроходимое болото, в котором чавкали утопающие ботинки. Рядом бегал сторожевой пес, обеспокоенный незваными гостями. Этим же путем, предположительно, шел подготовленный киллер со снайперской винтовкой, который вот-вот должен был выпустить пулю в сердце авторитетного бизнесмена, депутата и отца гонщика «Формулы 1» Александра Петрова. Здесь на особо охраняемой территории, как отголосок из лихих 90-х, 24 октября произошло громкое убийство «хозяина Выборга», которого любили, боялись и уважали.

ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРИК

По дороге к поселку Великое из Выборга, что в Ленинградской области, нас встречает табличка «приграничная зона» и пост вооруженных военных, осматривающих автомобили. Местная «Рублевка», где жил 61-летний депутат Александр Петров, находится совсем рядом с границей Финляндии. По пути то и дело встречаются указатели с километражем до Хельсинки. Здесь на берегу реки Великой на улице Петрова, 1 и была личная резиденция депутата. На ней, как говорят местные, личные угодья, поля для гольфа, ферма и искусственные пруды.

По дороге к поселку Великое дежурят военные Фото: Олег ЗОЛОТО

Свое «восхождение» на правящую городскую верхушку Петров начал еще в 80-е. В те времена молодой боксер вернулся из армии. На первое время он устроился работать электриком в гостиницу-интурист «Дружба». Здесь часто останавливались иностранцы, которые приезжали в Выборг посмотреть на башню Святого Олафа, булыжные мостовые Старого города, живописные виды парка Монрепо. Этим успешно пользовался хваткий электрик, занявшись фарцовкой - перепродажей дефицитных товаров. Маржа в приграничном городе была огромной и поступления немаленькие. Дело шло в горы Боксеру не составило труда сколотить вокруг себя «бригаду спортсменов», которая, якобы, начала наступление на город и его бизнес.

- Я знал Александра Петрова, в то время, я тоже занимался боксом, как и он, - рассказал «КП» знакомый Петрова, который пожелал остаться анонимом. - У нас была поначалу только одна группировка спортсменов. В нее входили боксер Петров, его учитель физкультуры Лысов и дзюдоисты – братья Рубиновичи, с другими спортсменами. Поначалу они все работали вместе по обычной схеме отжатия бизнеса. Приходили к коммерсанту, намекали, что ему лучше продать свою долю, запугивали, «душили бизнес».

Раньше Александр Петров работал в гостинице электриком, а потом выкупил ее Фото: Олег ЗОЛОТО

В нулевых Петров и Рубиновичи уже были довольно известными и влиятельными бизнесменами. Однако вскоре дружба приказала долго жить. В группировке произошел раскол. По словам наших собеседников, камнем преткновения стала топливная компания «Вэнко» (ныне – Выборгская топливная компания, в ее распоряжении было 10 топливных заправок), акции которых делили Петров, Рубиновичи и другие акционеры.

Тогда пути Петрова и Рубиновичей разошлись. Оба создали свои охранные фирмы. Петров – «Орион», а Рубиновичи ЧОП «Дельта-Выборг». Эти компании, по словам местных, были силовой поддержкой. Сотрудники ЧОПов приходили к акционерам разных компаний и намекали, что стоит продать свои активы. Под давлением люди соглашались. В итоге во время дележки, как рассказывают, погибли два акционера, которые поддерживали в компании интересы Петрова. Один акционер был убит, второй похищен, его тело так и не нашли. В организации похищения последнего следствие в 2003 году обвинило Рубиновича, но по делу он осужден так и не был. Однако такая дурная слава сильна ударила по нему. Ведь Сергей Рубинович (старший брат) в начале нулевых тоже имел прозвище «хозяин Выборга». Богатый бизнесмен был спикером думы, а затем и главой МО Выборг. Он оставил свои посты во власти еще до обвинения, но дело поставило крест на его политической карьере. В то время как Петров оставался чистым депутатом.

Здесь трудился депутат Александр Петров Фото: Олег ЗОЛОТО

После всех этих событий Рубинович, как говорят, стал продвигать в думу Выборга своих кандидатов, чтобы сохранить сферу влияния. Одним из них был бывший глава того самого ЧОПа «Дельта-Выборг» Сергей Плахтий. В 2005 году он баллотировался в депутаты. Однако до выборов он так и не дожил. С ним произошла до боли знакомая история:

«Сергей Плахтий был застрелен около 22 часов на пороге своего офиса в центре Выборга. Кандидат в депутаты вышел покурить, в этот момент раздался выстрел. Пуля прошла навылет, поразив сердце (как и в убийстве Петрова – прим. Ред.). Киллер воспользовался снайперской винтовкой калибра 7,62 (тот же калибр, из которого был убит Петров – прим. Ред.). Прибывшие на место преступления сотрудники милиции не нашли ни стрелка, ни оружие».

Это убийства повторилось и с Петровым. Расправа 15-летней давности в городе теперь вновь на слуху. Многие в Выборге теперь перешептываются, что депутату «прислали привет из 90-х» от Плахтия… Но пока это только версия.

Александра Петрова убил киллер выстрелом из снайперской винтовки Фото: Олег ЗОЛОТО

«ОН РЕШАЛ ВСЕ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ ГОРОДА»

Братья Рубиновичи после всех скандалов стали менее известны в Выборге. А вот бизнес Петрова шел в гору и стал прозрачным. Он был учредителем47 компаний. Имел долю в «Выборгском судостроительном заводе» и «Выборгской топливной компании». Также он получал доходы от гостиницы «Дружба». Среди бизнеса, которым владел убитый, были все сферы жизнедеятельности Выборга: топливо, реклама, управляющие компании, строительные корпорации. Кроме того, Петров был президентом общественной организации «Фаворит», которая занималась проектами по культуре, спорту и поддержке инвалидов.

Никаких претензий к депутату со стороны закона перед его убийством не было. Однако город, «хозяином» которого Петров считался, за несколько недель до его гибели колыхнул коррупционный скандал. Из бюджета украли 700 миллионов рублей. По делу сейчас проходит глава Выборга Геннадий Орлов, который недавно сложил полномочия, и бывший руководитель местного комитета по финансам Александр Болучевский. Петров и Орлов были соседями по участку.

Старший сын депутата - известный гонщик Виталий Петров Фото: Олег ЗОЛОТО

Орлов еще до задержания попытался подать в отставку. Город начали сотрясать проверки, в дело для стабилизации пришлось вмешаться областным властям. Они оперативно выехали на место и провели назначения. С точки зрения политики все в городе затихло. Сам Петров в это время был заграницей в деловой командировке. Однако, узнав, что происходит, он вернулся в родной Выборг. Как говорят местные, он должен был дать показания по этому громкому делу.Говорят, что Петров мог быть либо причастен к хищению, либо располагал какой-то информацией об этом.

- Все финансовые вопросы, в которых фигурировали суммы свыше миллиона рублей, решались через Петрова, - утверждают местные бизнесмены.

Но показания дать он так и не успел.

Младший сын депутата - музыкант Фото: Олег ЗОЛОТО

ВЫСТРЕЛ В ГРУДЬ

Депутат даже не подозревал, что все это время за ним пристально следил его будущий убийца. Все произошло быстро и профессионально. В субботу, 24 октября, Петров приехал на свой загородный участок в поселке Великий. Депутат парился в бане, после чего решил охладиться на берегу реки, которая примыкала к его резиденции. В это время на противоположном берегу его уже несколько часов поджидал киллер. Депутат был убит прицельным выстрелом в грудь. Снайперской винтовкой калибра 7,62.

Эту версию убийства сейчас пристально изучают силовики. Вполне вероятно, что преступление было продумано до мельчайших деталей.

Главный вход на участок Александра Петрова Фото: Олег ЗОЛОТО

Чтобы понять масштабы операции киллера, журналисты «КП» отправились по его следам. В это время нас по телефону наставлял другой снайпер, к которому мы обратились за помощью.

- Работал явно профессионал, стреляли, скорее всего, из снайперской винтовки Драгунова (известна как «СВД»), - консультирует нас один из бывших снайперов, ветеран Чеченской компанииСергей Чувырин. – Явно операция прорабатывалась неделю – это минимум! Человек знал все пути передвижения жертвы, ее распорядок, привычки. Знал, что он приедет в баню и выйдет на берег. Подготовил себе лежанку, проход к месту стрельбы, пути отступления. Он знал все назубок, возможно, действовал не один. Так нахрапом такое не провернуть.

Здесь круглосуточно дежурит охрана Фото: Олег ЗОЛОТО

Обдумывая эти слова, мы приближались к тому самому имению Петрова. К его главному входу пролегает асфальтированная дорога. Резиденция встречает нас огромными воротами с табличкой: «Частная собственность. Проход воспрещен!» и вышкой охраны. Из нее медленно выходит двухметровый амбал, который своей шириной закрывает все вокруг.

- Здравствуйте, а вы были здесь в день трагедии, - пытаемся смягчить ситуацию мы.

- Нет, - грустно вздыхает амбал.

- А охрана была в тот день?

- Была, - все также грустно смотрит он нас.

Киллер стрелял с другого берега реки Фото: Ольга МАКОВЕЦКАЯ

- Говорят, многим он помогал?

- Помогал, - еще тяжелее вздыхает охранник и смотрит в небо. Кажется, еще чуть-чуть и он даст волю всем своим эмоциям.

- Но тогда врагов у него не должно быть?

- Видимо, все же были, - не прекращает смотреть в небо охранник.

Тут мы понимаем, что баня находится с другой стороны участка. И заметить киллера просто охранники не могли. Река – была как ахиллесова пята во всей системе охраны Петрова. Единственной возможностью стрелок и воспользовался.

Дорога плавно переходит в лес, за которым тот самый берег реки Фото: Олег ЗОЛОТО

ПО СЛЕДАМ КИЛЛЕРА

Повторить этот трюк пытаемся и мы. До самой ближней точки к другому берегу реки ведет лишь одна лесная дорога, в ее конце нас снова встречает забор и вывеска: «Частная собственность. Вход воспрещен!». Предположительно, это все та же часть угодий Петрова. Однако охраны на этом блокпосту нет.

Воспользовавшись этим, мы ныряем вглубь густого болотистого леса. Идем по периметру забора, который судя по проводам, под высоким напряжением. Вскоре забор кончается, в этот момент, лавируя между кочками и водой, мы натыкаемся … на сторожевого пса! И понимаем, что случайно вторглись на частную территорию. Вокруг густой лес и болота, бежать некуда.

Мы пробирались к месту стрельбы через мрачный скандинавский лес Фото: Олег ЗОЛОТО

К нашему несчастью в чащобе появляются две фигуры, судя по голосу - вооруженная охрана. Не успеваем мы переглянуться, как слышим надрывное: «Э!». И видим, как эти две фигуры стремительно несутся к нам.

Выяснять, будут ли они стрелять, мы не стали, и пустились в бег. Прорываемся сквозь густой лес и болотистую траву. Ветки бьют по лицу, ноги утопают в болоте. Ничего не видно, и тут у корреспондента «КП» кроссовок полностью проваливается в болото и застревает…

Я падаю в воду, ботинок слетает, вместе с ним в жижу ныряет мой мобильник. Но жаловаться на судьбу и искать телефон, времени нет.

По болотистому лесу мы случайно наткнулись на пса и охрану Фото: Олег ЗОЛОТО

Я подпрыгиваю и вместе с фотографом продолжаю прорываться к машине. Повторить то, что проделал киллер, без подготовки нельзя. Действовал профи. Бывшие снайперы уверены, что заказ он принимал через даркнет. А цена там за такую работу начинается от трех миллионов рублей.

В кругах Петрова также обсуждается версия – в городе началась зачистка влиятельных людей из 90-х. Во всех мегаполисах она уже закончилась. Теперь добрались и до Выборга. Наследство депутата достанется родне, но Выборг окончательно остался без своего хозяина.

Дача Александра Петрова находится неподалеку от границы с Финляндией Фото: Олег ЗОЛОТО

РS

Кстати, незадолго до убийства, в доме Петрова произошла кража: неизвестные вынесли сейф и драгоценности, сломав дверь в доме. Как это было возможно с таким количеством охраны, тоже непонятно! По версии следствия, украли около 20 миллионов рублей. Следствие подозревает в этом … банщика, который парил Петрова в той самой бане, рядом с которой его застрелили.

В гостинице "Дружба" отдыхал даже Жерар Депардье Фото: Олег ЗОЛОТО

ДОСЛОВНО

Гонщик Виталий Петров об отце:

Он ушел, но он жив. Жив во мне!

Первый российский гонщик, завоевавший подиум на Гран-при «Формулы-1»Виталий Петров уже высказался по поводу убийства своего отца, опубликовав пост в соцсетях:

- Это самое страшное, что могло со мной произойти... Моему горю нет предела. Сердце будто само хочет остановиться. Наша семья потеряла самого близкого, дорогого, любимого, искреннего, доброго, честного человека на всем белом свете. Мы с братом, с мамой просто не можем поверить в происходящее. Он ушел, но он жив. Жив во мне!».

Старший сын депутата, был очень близок с отцом. Гонки – была детская мечта Виталика и отец воплотил ее в реальность.

- Он начал ездить, когда был совсем юный, даже не доставал до педалей, тогда отец ему соорудил колодки на своем «Жигули», чтобы тот мог кататься, - рассказали выборжцы. - У ребенка явно был талант. А возможности отца расширили его.

Младший сын депутата – православный историк, поэт и композитор.

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