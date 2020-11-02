В деле экс-доцента СПбГУ Соколова появилась «банда» сына портнихи Аллы Пугачевой

В деле историка новый неожиданный поворот Фото: Артем КИЛЬКИН

В деле по убийству 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в котором обвиняют 64-летнего историка Олега Соколова, появился еще один неожиданный поворот. Ранее бывший преподаватель СПбГУ во время допроса сделал признание - якобы его невеста изменяла ему с "уголовником-рецидивистом", который находится в международном розыске. Соколов утверждал, что мужчина настраивал его возлюбленную против него, чтобы после свадьбы, возможно, отобрать у него квартиру. И даже якобы намеревался "устранить" самого Соколова. Сегодня, 2 февраля, гособвинитель по делу озвучил имя и фамилию этого человека. Им оказался украинец, член "банды черепашек-ниндзя", которую возглавлял сын портнихи Пугачевой.

- Я обращалась в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу с просьбой об изучении дела Байдюка Дмитрия Сергеевича, - сообщила гособвинитель во время заседания.

Адвокат семьи Ещенко опровергает наличие любовника у убитой аспирантки Фото: СОЦСЕТИ

Как стало известно из документов, Дмитрий Байдюк был задержан в Петербурге в 2012 году, но ему удалось устроить побег. За совершение преступлений в 2014 году Байдюка объявила в розыск. Также в международный розыск его объявила Украина, которая обратилась с этим в Интерпол.

Известно, что Дмитрий Байдюк родился в Канске в Красноярском крае. Как сообщается в открытых источниках, он входил в так называемую банду "черепашек-ниндзя", которой приписывают серию налетов на ювелирные магазины в Санкт-Петербурге. Возглавлял эту группировку, как писали СМИ, вор Яков Суббота. Известен он, кстати, не только своими преступлениями. Также он является сыном портнихи Любови Аксеновой, которая шила одежду для всей нашей эстрады, в том числе для Аллы Пугачевой. Самым знаменитым преступлением Субботы была кража из московского Музея имени Глинки настоящей скрипки Страдивари в мае 1996 года.

Яков Суббота - сын портнихи Пугачевой

Что интересно, с именем Якова Субботы и его группировки в Петербурге журналисты уже связывали Олега Соколова. Тогда некоторые ресурсы перепутали двух историков-полных тезок.

В СМИ после задержания Соколова за убийство появилась информация, что Олег Соколов и раньше привлекался за незаконный оборот оружия. Якобы преподаватель снабжал банду налетчиков Якова Субботы. В качестве подтверждения приводился релиз следователей за 2013 год.

- Поступила оперативная информация о том, что часть оружия и боеприпасов обвиняемым была передана Олегом Соколовым, 1956 года рождения, - говорится в релизе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Оружие нашли у другого историка Олега Соколова (слева), которого связывали с историей Якова Субботы Фото: СОЦСЕТИ

Следователи действительно упоминали историка Олега Соколова того же года рождения, что и преподаватель СПбГУ. И историк, как и подозреваемый в убийстве, тоже увлекался военными реконструкциями. В квартире у него нашли целый склад оружия. Но, как выяснила "КП", это совершенно разные люди с одинаковым именем и датой рождения. Тот историк Олег Соколов оказался актером, который снимался, в том числе и в сериале «Улицы разбитых фонарей».

Что касается самого налетчика Байдюка, то Соколов в суде уверяет, что тот был любовником Ещенко и разрушил всю его жизнь. Адвокат семьи убитой Анастасии Ещенко, тем временем, уточняет, что обвиняемый в очередной раз порочит имя убитой девушки.

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По его словам, он не исключает, что возлюбленная была с ним по заданию преступника (подробности)