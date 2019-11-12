Эксперты: Обрез, из которого историк Соколов застрелил студентку-любовницу, доцент купил на черном рынке

Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, жестоко убивший 24-летнюю студентку-любовницу Анастасию Ещенко, мог попасться силовикам еще до расправы. Историк был известен своей любовью к исторической реконструкции и эпохе Наполеона. Во время обысков силовики нашли в той самой квартире на Набережной реки Мойки, где произошло преступление, немало атрибутики французского полководца. Здесь были и доспехи, и торс Боннапарта. Но самое главное – у кавалера Ордена почетного легиона обнаружили незаконное оружие, из которого Соколов и застрелил свою зазнобу. Сразу же после этого в СМИ появилась информация, что историк и раньше промышлял незаконным оборотом оружия и даже снабжал банду известного налетчика Якова Субботы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743164" frameborder="0"></iframe> Следком опубликовал видео из строительного магазина, где Соколов после убийства студентки покупал пилу.Роман ЛЯЛИН, Артем КИЛЬКИН

«ОБРЕЗ С ЧЕРНОГО РЫНКА»

Олег Соколов уже признался, что убил девушку во время ссоры. По его словам Анастасию бесили его родные дочери, она стал сильно ревновать. Конфликты стали невыносимыми и в один момент та якобы взялась за нож. Тогда «и произошло несчастье». Следователи уже выяснили, что Анастасию той ночью застрелили. Олег Соколов взялся за обреж винтовки и четыре раза спустил курок.

Анастасия была убита 4 выстреламиФото: СОЦСЕТИ

- У Олега Соколова во время обысков изъяли обрез малокалиберной винтовки ТОЗ-17 калибра 5,6 миллиметров без номера, 488 патронов 5,6 миллиметров, 4 гильзы, травматический пистолет «Байкал» МР-353, зарегистрированный на Соколова (разрешение до 03.08.2022), ножовку, два ножа и топор, - рассказал «КП-Петербург» источник в следствии.

Другого оружия в квартире Олега Соколова не было. Анастасию он убил из того самого обреза винтовки без номера. Как оказалось, это оружие лежало в квартире доцента незаконно.

- Обрез винтовки в принципе незаконен, - объяснил «Комсомолке» экс-председатель правления Общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелев. – Оружие без номера – тем более. Такое можно купить только на черном рынке. К нему может получить доступ каждый, если хорошо постараться. Естественно, это нарушение закона. И да, из обреза этой малокалиберной винтовки при желании можно убить человека с близкого расстояния. Что же касается пистолета, то если он бы зарегистрирован на Соколова, то разрешение у него на него было.

Из этого обреза Соколов, предварительно, застрелил свою пассию Фото: СКР

За хранение обреза винтовки на Олега Соколова теперь могут возбудить новое уголовное дело.

- Здесь однозначно статья «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - пояснил председатель московской коллегии адвокатов “Скрипка, Леонов и партнеры” Игорь Скрипка. - По этой статье может грозить до 4 лет колонии.

«СКЛАД ОРУЖИЯ И СВАСТИКА»

Пока же силовики разбираются, где доцент университета взял незаконное оружие, в СМИ появилась информация, что Олег Соколов и раньше привлекался за незаконный оборот оружия. Точнее, не привлекался, но избежал наказания благодаря влиятельным покровителям. Якобы преподаватель снабжал банду налетчиков Якова Субботы. В качестве подтверждения приводится релиз следователей за 2013 год.

- Поступила оперативная информация о том, что часть оружия и боеприпасов обвиняемым была передана Олегом Соколовым, 1956 года рождения, - говорится в релизе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. - Следователем было получено разрешение суда о производстве обыска в его квартире, расположенной в доме 15 по 10-й линии Васильевского острова. Однако несмотря на неоднократные требования, Соколов дверь не открыл, в связи с чем, было принято решение о вскрытии данной квартиры.

То самое изъятое оружие Фото: МВД РФ

В релизе говорится об историке Олеге Соколове того же года рождения, что и преподаватель СПбГУ. И историк, как и подозреваемый в убийстве, тоже любил заниматься исторической реконструкцией. В квартире у него нашли целый склад оружия:

«Было обнаружено 2 пистолета-пулемета ППШ, винтовка СВТ, 2 винтовки Мосина, карабин Маузера, ручной пулемет Дегтярева, автомат МП-40, боеприпасы - 353 патрона калибра 5,6 мм, 60 патронов калибра 7,92 мм, 8 дымовых шашек, а также основные части огнестрельного оружия - стволы и затворы».

Коллекционер действительно хранил оружие, но был другим Соколовым Фото: МВД РФ

Все оружие было незаконно. Сама квартира больше походила на музей. Человек активно увлекался эпохой третьего Рейха. Там были знамена со свастикой, мундиры с ненавязчиво прикрепленными Георгиевскими лентами, наградные кресты, немецкие плакаты.

Но как выяснила «Комсомолка» речь у следователей шла все же о другом Олеге Соколове. Это подтверждают в том числе и сюжеты телеканалов 2013 года, где историк рассказывает, как его дверь в квартиру взломали, а его якобы избили. Тот историк Олег Соколов оказался актером, который снимался, в том числе и в сериале «Улицы разбитых фонарей».

Оружие нашли у другого Олега СоколоваФото: СОЦСЕТИ

Что же касается самого Олега Соколова, то следователи продолжают разбираться, в истории найденного у него обреза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743255" frameborder="0"></iframe> Первое интервью историка-убийцы Соколова после ареста.Во время интервью Олег Соколов "слезно" просил у правозащитника одного: передать ему очки, чтобы он мог читать книги. "Я как учёный, я когда вот так просто..я схожу с ума. Я просто умоляю, чтобы мне дали хотя бы заниматься своим делом, даже сейчас", - объяснил Соколов (с) Ruptly

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