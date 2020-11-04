Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 4 ноября 2020: Требование депутатов ввести жесткие ограничения и список медиков, подлежащих вакцинации

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 4 ноября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» подготовила подборку последних новостей о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 4 ноября 2020 года. За прошлый день в Северной столице медики выявили инфекцию еще у 944 горожан. Губернатор Александр Беглов принял в Смольном Владимира Путина и честно признал, что эпидситуация остается напряженной.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге инфекцией заразились 64 139 человек, умерли 3 932 (+59 за сутки), а выздоровели 39 920 (+484), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Комздрав выпустил постановление со списком медработников, которых ждет вакцинация от коронавируса. Ставить прививки будут в Горбольнице №40 и поликлинике №69. Условий несколько – медик должен принимать непосредственное участие в борьбе с инфекцией, быть в возрасте от 18 до 60 лет и не иметь антител.

Петербургские депутаты призвали Александра Беглова ввести в городе жесткие ограничения из-за непрекращающегося роста заболеваемости. К примеру, слуги народа требуют закрыть торговые центры и отправить школьников на дистанционное обучение. К слову, о последнем – Смольный сообщил, что дети сами смогут выбрать, очно или удаленно им учиться во второй четверти после выхода с удлиненных осенних каникул.

Добавим, что Иван Краско рассказал «Комсомолке» о последствиях лечения коронавируса. Напомним, у 90-летнего актера поражено 45% легких.

Что касается эпидситуации в Ленобласти, то там за все время пандемии заболели 11 868 человек (+141 за сутки), выздоровели 6 833 (+95), умерли 116 (+0).