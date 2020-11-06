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Общество

Платная парковка появится на улице Рубинштейна в декабре 2020 года

Местные жители смогут пользоваться ей по льготной цене
Полина ЖУКОВАПолина ЖУКОВА
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На протяжении всей улицы Рубинштейна появится платная парковка.

На протяжении всей улицы Рубинштейна появится платная парковка.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На улице Рубинштейна в Петербурге появится платная парковка. Об этом «КП-Петербург» сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры. За то, чтобы оставить свою машину на самой барной улице, автомобилистам придется платить уже в декабре этого года.

Судя по проекту соответствующего документа, опубликованного на сайте Смольного, платную парковку хотят организовать на протяжении всей улицы Рубинштейна – от Невского до Загородного проспекта и улицы Ломоносова. Там появится 104 машиноместа, а также 11 парковок для транспортных средств инвалидов. Скоро на улице будут наносить специальную разметку, ведь заработать платная парковка должна уже 7 декабря.

– Решение о создании здесь платной зоны принято с целью упорядочить парковочное пространство и урегулировать хаотичные транспортные потоки, – объяснили в КРТИ.

По выходным и праздникам ночью на Рубинштейна ввели ограничение проезда.

По выходным и праздникам ночью на Рубинштейна ввели ограничение проезда.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Действительно, ситуация с парковками на улице плачевная: Рубинштейна была заставлена автомобилями в любое время года. Многие автовладельцы, нарушая правила, бросали машины прямо на тротуарах. А местные жители переживали, что количество транспорта на улице мешает проезду, например, экстренных служб. Наконец, в городе взялись решить эту проблему. С конца октября для автомобилистов на Рубинштейна ограничили въезд ночью в выходные и праздники. Теперь к этому добавятся новые правила парковки.

Улица Рубинштейна частично стала пешеходной

Улица Рубинштейна частично стала пешеходной

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

КОНКРЕТНО

Платная зона парковок в Петербурге работает с 8:00 до 20:00 ежедневно.

Оплатить парковку можно через паркомат, смс-сервис 2722, мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга», а также на сайте parking.spb.ru.

Жители улицы Рубинштейна смогут размещать автомобили на льготных условиях. Они смогут оформить парковочное разрешение сроком на три года на портале госуслуг или в МФЦ. В год это будет стоит 1800 рублей.

После ограничения проезда Рубинштейна ждут платные парковки.

После ограничения проезда Рубинштейна ждут платные парковки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кроме того, бесплатно на Рубинштейна смогут парковаться следующие категории: петербургские многодетные семьи, владельцы электромобилей, участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда». Им тоже нужно будет оформить парковочное разрешение.

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