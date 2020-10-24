Ограничение проезда по Рубинштейна заработало в Санкт-Петербурге

На улице Рубинштейна ввели ограничение на движение автомобилей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге улица Рубинштейна стала пешеходной: теперь ночью по выходным и праздниками там не должно быть машин. Впервые ограничения для автомобилистов начали действовать накануне вечером, 23 октября. Однако местные жители заметили, что водители игнорируют новые правила. Об этом они рассказали в группе «Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург» в соцсети «Вконтакте».

«Все как ездили так и ездят, не обращая внимание на запрещающий знак!», - пишет местный житель Андрей.

«Да, все машины проезжают как и раньше», - подтверждает другой пользователь соцсети.

Напомним, что ограничения вступили в силу с 20 октября. Так, в ночное время с 22:00 пятницы до 08:00 субботы и с 22:00 субботы до 08:00 воскресенья движение по Рубинштейна ограничено. Кроме того, эти правила действуют и в праздничные дни. Водителей предупреждает соответствующая табличка. Кстати, проезжать в указанное время все-таки могут местные жители, а также транспорт предприятий, находящихся на улице.