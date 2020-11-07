Следком: Водитель влетевшего в стену автобуса в Великом Новгороде мог сделать это умышленно

Следком рассказал о ходе расследования смертельного ДТП с автобусом в Великом Новгороде. Фото: sledcom.ru

Следственный комитет РФ отчитался о ходе расследования страшного ДТП в Великом Новгороде, в котором автобус влетел в стену университета. «Комсомолка» подробно писала о происшествии ранее. В результате аварии погибла женщина-водитель и один из пассажиров, еще восемь человек госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести, их до сих пор лечат. СК тут же возбудил уголовное дело на перевозчика по подозрению в оказании, мягко говоря, небезопасных услуг.

Водитель пассажирского автобуса внезапно выехала на красный сигнал светофора и на скорости въехала в здание НовГУ. Фото: СОЦСЕТИ

Однако спустя двое суток у следователей появилась довольно неожиданная версия произошедшего – женщина могла умышленно проехать на красный сигнал светофора и свернуть в стену НовГУ.

В момент ДТП женщина-водитель была еще жива, но скончалась чуть позже от полученных травм. Фото: ГУ МЧС по Новгородской области

- В ходе осмотра автобуса установлено, что в нем нет признаков технической неисправности, в том числе в плане работы тормозной системы. По уголовному делу сейчас назначены многочисленные экспертизы. Согласно показаниям свидетелей, водитель не реагировала на крики пассажиров и продолжала движение, увеличивая скорость. В качестве причин аварии следствие рассматривает различные версии, в том числе умышленные действия водителя и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - доложили в пресс-службе СК РФ.

Добавим, что по уголовной статье виновнику, которого официально пока нет, может грозить до 10 лет лишения свободы.