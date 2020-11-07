Власти Санкт-Петербурга объяснили, какие кружки и секции отправятся на дистанционку

Смольный объяснил, какие кружки секции будут продолжать работать очно, а какие - перейдут на дистанционку из-за коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина разъяснила, какие кружки и секции останутся работать в очном режиме, а какие отправятся на дистанционку. Напомним, власти Северной столицы ввели новые ограничения по коронавирусу с 9 ноября 2020 года. В частности в новом распоряжении говорится о дистанционном посещении занятий дополнительного образования по 27 декабря. У многих родителей тут же возникли вопросы, касается ли это всех кружков и секций, потому что некоторые из них становятся абсолютно бесполезными.

- Понимаю эмоции родителей и педагогов – всем нам хотелось бы жить так, как будто нет никакой пандемии. Но она есть – и ее наступление становится все агрессивнее. Но ограничения все равно нужны, ведь без них ресурс медучреждений истощится очень быстро, а заболевших будет просто негде лечить. Даже в случае с допобразованием мы действуем избирательно, - пишет Ирина Потехина у себя во «Вконтакте».

Ограничения избирательные и не грозят трем группам кружков и секций. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во-первых, очную работу продолжат кружки и секции в школах и детских садах, поскольку там придерживаются четких правил разделения детских коллективов. То есть пойти на одно из занятий могут ребята лишь из одного класса. Во-вторых, дистанционка не грозит дополнительному образованию по так называемым предпрофессиональным программам (музыка, спорт, искусство – Прим.ред). Причина проста – дети, в основном, занимаются там индивидуально, что безопасно во время пандемии. В-третьих, ограничения не касаются частных кружков и секций, потому что там маленькие группы. Все остальное допобразование отправляется на дистанционку.

Смольный поясняет, что ограничения необходимы при столь большом росте заболеваемости инфекцией. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Северная столица всегда гордилась не только качеством своего дополнительного образования, но и массовостью. Нам всем нужно набраться сегодня терпения и сил, - подчеркивает вице-губернатор.

Что касается обычного образования в школах, то, власти Санкт-Петербурга предложили ученикам и их родителям смешанный формат обучения после выхода с каникул. «Комсомолка» подробно разобралась в плюсах и минусах ноу-хау в отдельном материале.

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