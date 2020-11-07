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Власти Санкт-Петербурга объяснили, какие кружки и секции отправятся на дистанционку

Смольный принял новые ограничения по коронавирусу с 9 ноября, но многие родители так и не поняли, что случится с дополнительным образованием
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Смольный объяснил, какие кружки секции будут продолжать работать очно, а какие - перейдут на дистанционку из-за коронавируса.

Смольный объяснил, какие кружки секции будут продолжать работать очно, а какие - перейдут на дистанционку из-за коронавируса.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина разъяснила, какие кружки и секции останутся работать в очном режиме, а какие отправятся на дистанционку. Напомним, власти Северной столицы ввели новые ограничения по коронавирусу с 9 ноября 2020 года. В частности в новом распоряжении говорится о дистанционном посещении занятий дополнительного образования по 27 декабря. У многих родителей тут же возникли вопросы, касается ли это всех кружков и секций, потому что некоторые из них становятся абсолютно бесполезными.

- Понимаю эмоции родителей и педагогов – всем нам хотелось бы жить так, как будто нет никакой пандемии. Но она есть – и ее наступление становится все агрессивнее. Но ограничения все равно нужны, ведь без них ресурс медучреждений истощится очень быстро, а заболевших будет просто негде лечить. Даже в случае с допобразованием мы действуем избирательно, - пишет Ирина Потехина у себя во «Вконтакте».

Ограничения избирательные и не грозят трем группам кружков и секций.

Ограничения избирательные и не грозят трем группам кружков и секций.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Во-первых, очную работу продолжат кружки и секции в школах и детских садах, поскольку там придерживаются четких правил разделения детских коллективов. То есть пойти на одно из занятий могут ребята лишь из одного класса. Во-вторых, дистанционка не грозит дополнительному образованию по так называемым предпрофессиональным программам (музыка, спорт, искусство – Прим.ред). Причина проста – дети, в основном, занимаются там индивидуально, что безопасно во время пандемии. В-третьих, ограничения не касаются частных кружков и секций, потому что там маленькие группы. Все остальное допобразование отправляется на дистанционку.

Смольный поясняет, что ограничения необходимы при столь большом росте заболеваемости инфекцией.

Смольный поясняет, что ограничения необходимы при столь большом росте заболеваемости инфекцией.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Северная столица всегда гордилась не только качеством своего дополнительного образования, но и массовостью. Нам всем нужно набраться сегодня терпения и сил, - подчеркивает вице-губернатор.

Что касается обычного образования в школах, то, власти Санкт-Петербурга предложили ученикам и их родителям смешанный формат обучения после выхода с каникул. «Комсомолка» подробно разобралась в плюсах и минусах ноу-хау в отдельном материале.

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