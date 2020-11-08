В суде по делу историка Соколова появился любовный четырехугольник, который мог привести к убийству

Главное о деле историка Соколова Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Год назад, в ночь с 7 на 8 ноября, в квартире на Мойке в Санкт-Петербурге 64-летний историк, доцент СПбГУ, кавалер Ордена почетного легиона Олег Соколов убил и расчленил свою 24-летнюю невесту - аспирантку Анастасию Ещенко. За этот год историк Соколов прошел в заголовках СМИ путь от хладнокровного маньяка до жертвы травли и заговора. На каждом новом заседании преподаватель пытается обелить свое имя. Петербургский «профессор Мориарти» не спорит - да, убил, да, расчленил. Но пытается доказать: в этой трагедии жертва - именно он. «Комсомолка» рассказывает самое важное, что мы должны знать о деле Соколова.

НА ЧЕМ СТРОИТ ЗАЩИТУ ИСТОРИК?

Понятно, что обвинительный приговор для Соколова неминуем. Но задача доцента и его адвокатов – добиться минимально возможного в этой ситуации срока лишения свободы. И попутно избавиться от клейма чудовищ-расчленителя, которое, судя по всему, очень не нравится Соколову. Историк методично гнет свою линию - к убийству его подтолкнули. Защита делает ставку на длительную психотравмирующую ситуацию, которой подвергался историк, на аморальное поведение самой Анастасии и на случайный выстрел, что позволило бы усмотреть в преступлении убийство по неосторожности – а это уже совсем другая статья и другие сроки.

Анастасия Ешенко была убита год назад Фото: СОЦСЕТИ

1. «Психотравмирующая ситуация»

Одним из главных козырей для него стало заключение психиатров, которые пришли к выводу, что убийство стало неожиданностью... для самого историка.

- У Соколова была длительная психотравмирующая ситуация, обусловленная конфликтом с его научным оппонентом Понасенковым, которая приводила к внутреннему эмоциональном напряжению, - говорится в заключении психиатрической экспертизы. - Сложившиеся обстоятельства создавали глубоко психотравмирующие обстоятельства, недоумение, растерянность, неприязнь, злость, чувство несправедливости и безнаказанности оппонента. Действия Соколова были для него субъективно неожиданными, а имевшееся у него выраженное эмоциональное напряжение оказали существенное влияние на его сознание и деятельность в момент совершения преступления.

По словам Соколова, до срыва его довела травля, которую устроил его научный оппонент Евгений Понасенков. Адвокаты историка приложили много усилий, чтобы доказать, что Соколова травили - расписывали его подъезд оскорблениями, подбрасывали дохлых мышей под дверь, угрожали убийством, взламывали почту Ещенко, оскорбляли и унижали.

Защита Соколова хочет минимизировать срок доценту Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще задолго до кровавого убийства в ноябре 2019 года Олег Соколов и Евгений Понасенков вели войну не на жизнь, а на смерть. Их конфликт начался после передачи блогера Дмитрия Пучкова (Гоблина). Олег Соколов живо обсуждал книгу Понасенкова «Первая научная история войны 1812 года». Преподаватель резко высказался о произведении, заявив, что это никакой не научный труд, а сам Понасенков никакой не ученый-историк. До кучи Соколов еще и обвинил оппонента в краже научных концепций. Ответ не заставил себя ждать. Понасенков назвал Соколова дешевкой и обвинил того в краже уже своей научной концепции. Оба подали друг на друга в суд. Заседания шли сразу в двух городах: Петербурге и Москве. Это привело к тому, что историки возненавидели друг друга.

Адвокаты Соколова требуют признать, что Соколова толкнули на убийство нападки оппонента. Юристы даже подали заявление в СКР и прокуратуру с требованием возбудить дело против Понасенкова, приложив собранные материалы травли, которые они уже предоставили суду. Сам Понасенков свою причастность к травле отрицает.

Защита доцента согласна с тем, что в момент убийства их подзащитный не был в состоянии аффекта. Однако если это не аффект, то и не хладнокровное убийство. Поэтому юристы настаивают: «психотравмирующая ситуация» в деле Соколова - как минимум смягчающее обстоятельство.

Соколов - кавалер Ордена почетного легиона Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

2. «Поведение Ещенко было аморальным»

Особое внимание Соколов во время выступлений в суде уделяет поведение жертвы, ведя к тому, что это она его довела.

- Она кричала дикие матерные слова - «чтобы сдохли твои ...[дети] и твоя кукушка». Она повторяла это сотню раз. Она ворвалась с ножом в руках, резала шарф и кричала: «Проклинаю тебя». У меня лежал обрез еще с 90-х годов. Я решил испугать ее выстрелом, чтобы заткнуть, - говорил в суде историк.

- Возможно, мы не увидимся с вами, - обратился он на камеру к своим дочерям на одном из заседаний. - Оскорбления вас меня довели до безумия. Я грешен, но я не маньяк.

По словам адвоката семьи Ещенко Александры Бакшеевой, попытка очернить жертву - очередной ход его линии защиты.

Ещенко была сначала любовницей, а затем невестой Фото: СОЦСЕТИ

- Я вижу, что сторона защита поменяла линию поведения, - поясняет адвокат. - Они знают, что в законе есть такое смягчающее обстоятельство - аморальное поведение жертвы. Я думаю, что под этот пункт они пытаются эти не очень лестные сообщения в адрес Соколова показать. И, соответственно, говорить, что он заслуживает снисхождения, по этому основанию в том числе.

Более того, Соколов в суде настаивает, что жертвой этой трагедии мог быть он.

- Была история... я решил отвести детей на море, - рассказывал Соколов. - Вернулся из Нормандии, а меня встретила уже не та Настя. Она была враждебная, злобная, стала дико и чудовищно реагировать на детей, кричала: «Я ненавижу детей, они такие некрасивые и сопливые». Я никогда не ревновал Настю, доверял ей, но в момент моего отъезда у нее появился любовник. Она связалась с бандитом-рецидивистом, сидевшим за вооруженный разбой и грабежи. Он сейчас находится в федеральном розыске по линии Интерпола.

Соколов уверен, что аспирантка ему изменяла Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Соколов рассказал суду невероятную историю о том, что любовник специализировался на том, что вербовал девушек, которые после свадьбы забирали себе имущество мужей. Историк даже не исключил, что его хотели устранить. Произнести фамилию бойфренда Насти вслух он побоялся. Но «КП» выяснила, что речь шла о Дмитрие Байдюке. Он был задержан в Петербурге в 2012 году, но ему удалось устроить побег. Преступник входил в банду, которой приписывают серию налетов на ювелирные магазины Северной столицы. Однако адвокат Анастасии Ещенко эти обвинения назвала очередной попыткой опорочить имя погибшей. И действительно ни одного доказательства интрижки на стороне нет. Соколов утверждает, что об этом ему рассказали два «источника» в СИЗО – в «Бутырке» и в «Крестах».

3. «Жертвой мог быть я»

И третий самый главный момент, который в суде пока так и не произнесли, но он сквозит из слов историка:

«У меня лежал обрез еще с 90-х годов. Я решил испугать ее выстрелом, чтобы заткнуть. Она бросилась на меня с ножом или ножницами. Я поднял руку и выстрелил в ее сторону. Стрелять в нее я не собирался, но попал в голову!».

Соколов утверждает, что попал в голову случайно. А это значит, что он недвусмысленно намекают, что его статью следовало бы переквалифицировать с убийства на причинение смерти по неосторожности или убийство с превышением допустимых пределов самообороны. А это уже совсем другие сроки в колонии.

Соколов уверяет, что Анастасия ему изменяла, оскорбляла его детей и бросилась в его сторону с ножом или ножницами Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Здесь будет иметь значение расстояние, с какого был произведен выстрел, и кто первый высказал агрессивные намерения. Но, как правило суды, не идут на такую переквалификацию без наличия повреждений у обвиняемого и реальной угрозы его жизни и здоровью, - рассказывает экс-следователь, адвокат Евгений Зобов. - Здесь рассматривать причинение смерти по неосторожности точно никто не будет. Без телесных повреждений наличие самообороны тоже вряд ли признают. Однако если это произойдет, то по обеим статьям максимальный срок до двух лет колонии. Сейчас же Соколову за убийство грозит до 15 лет лишения свободы.

ЖЕНЩИНЫ ПРОФЕССОРА

Однако обвинение тоже не стоит на месте. Особое внимание в этом деле уделяется женщинам историка Соколова. В деле их фигурирует три.

Екатерина Прижигодзкая, бывшая любовница

Бывшая любовница Соколова Прижигодзкая после конфликта с Соколовым еще с ним встречалась заграницей и проводила время вместе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Один из козырей обвинения - бывшая любовница Соколова Екатерина Прижигозкая, с которой он встречался в 2008-2010 годах, будучи в браке со своей женой - учительницей Анной Кукушкиной. Историк, по словам девушки, скрыл от нее наличие супруги и детей. Ее история как один напоминает роман Ещенко: знакомство в университете, любовь и скандал. Девушка утверждает, что она хотела уйти от него, и тогда он ее избил и пообещал «закопать труп на стройке.

- Он бил меня, потом принес утюг, включил в розетку и стал угрожать, что изуродует меня. Он вел себя жестоко, я его просила остановиться, одуматься. Но он не слушал, все это длилось около часа, - утверждает девушка.

Анастасия Ещенко, невеста

С Анастасией Ещенко Олег Соколов также начал отношения, будучи в браке с Анной Кукушкиной. Чуть позже брак будет расторгнут по инициативе супруги. Но прошлые любовные отношения историка с Прижигодзкой натолкнули адвоката семьи Ещенко на мысль, что Соколов жил на две семьи. Это и могло стать причиной трагедии.

- Есть основания полагать, что Соколов, во-первых, неоднократно избивал Анастасию, - пояснила адвокат Александра Бакшеева. - И второй важный факт: я выяснила, что Олег Соколов изменял Анастасии. Он изменял Анастасии со своей бывшей женой, как мне стало известно. Он жил, условно говоря, на две семьи. Скорее всего, в тот роковой вечер дело было не в детях. Дочери просто были прикрытием. Они могли вызывать раздражение Анастасии, потому что она поняла, что он ей изменяет со своей бывшей женой, прикрываясь детьми. То есть он ходил к своей бывшей супруге под видом встреч с детьми. И в тот вечер, возможно, они как раз из-за этого и ссорились.

Анна Кукушкина, бывшая жена (прожили вместе 19 лет, две общие дочери)

Бывшая жена Соколова Кукушкина Фото: СОЦСЕТИ

Бывшая супруга Соколова Анна Кукушкина, как ни странно, поддерживала экс-супруга в суде. Она хотела было ответить на обвинения в том, встречалась ли она с бывшим мужем после развода, но суд отклонил это предложение. Вместо этого учительница рассказала суду, что историк примерный семьянин, любящий отец и настоящий джентльмен. Претензий к нему она не имела.

«ВЕРСИИ, КОТОРЫЕ ПОКА НЕ НАШЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ»

«Хотел сбежать после убийства?»

Адвокат семьи Ещенко Александра Бакшеева уверена, что Соколов после убийства планировал побег. Он хотел перевести все свои деньги другу из Крыма - военному офицеру Станиславу Пуставалову, который должен был все обналичить и вернуть доценту. Кроме того, Соколов дважды утром после убийства звонил в посольство Франции. Как пояснили позже дипломаты, он хотел узнать ответ на свое предложение о сотрудничестве.

«Анастасия хотела уйти от Соколова, за что и была убита»

Еще одна версия защиты семьи Ещенко - Анастасия пыталась уйти в тот день от Соколова, из-за чего он и вспылил. На видео той роковой ссоры, которое снимал Соколов, девушка действительно кричит, что хочет уйти и просит ее отпустить. Потом она выбежит из квартиры, а когда чуть позже вернется, произойдет убийство.

- На записи запечатлено, как плачет доведенная до изнеможения хрупкая девушка и требует, чтобы Соколов отпустил ее, - делится адвокат Александра Бакшеева. - За это она получает удар от подсудимого, кричит на него, что совершенно справедливо в этой ситуации. В итоге она убегает из квартиры, а доцент продолжает молча снимать видео. На мой взгляд, уже здесь он все для себя решил и просто не ожидал, что потом попадется. А видео, я полагаю, он хотел впоследствии использовать, чтобы подтвердить свою непричастность к исчезновению Анастасии.

Анастасия знала, что у Соколова есть жена и дети, когда начала с ним встречаться Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас судья каждое заседание пытается ускорить процесс. Есть все шансы, что до Нового года Олегу Соколову вынесут приговор.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сколько светит доценту?

- Что касается наличия самообороны - как правило, суды не идут на такую переквалификацию без наличия повреждений у обвиняемого и реальной угрозы его жизни и здоровью, - рассказывает экс-следователь, независимый адвокат Евгений Зобов. - Рассматривать причинение смерти по неосторожности в этом деле точно никто не будет. Сейчас Соколову за убийство грозит до 15 лет лишения свободы (ч.1ст.105 УК РФ «Убийство»). Если есть экспертиза, в которой определена психотравмирующая ситуация, и суд ее признает, то Соколову должны снизить срок не менее чем на одну четверть от максимального. То есть назначить наказание не более 11 лет 8 месяцев колонии. Аморальное поведение жертвы как косвенное смягчающие обстоятельство суд тоже мог бы признать, и срок составил бы уже не более 11 лет. Также должны быть учтены государственные награды, возраст, ученая степень, состояние здоровья, наличие детей, признание вины, сообщение следствию сведений, которые не были известны. С учетом всего этого Соколов может получить не более 8 лет колонии, если все это будет признано. Но есть и обстоятельства, которые могут увеличить срок. Незаконный оборот оружия — это плюс 6 месяцев к основному сроку. А тот факт, что Соколов расчленил труп, пытаясь скрыть следы преступления — это будет учтено при назначении наказания, но в приговоре не будет отражено. Это повлияет на внутреннее убеждение судьи. Все это означает, что, на мой взгляд, реальное наказание составит примерно от 7 лет до 9 лет колонии строгого режима.

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