Стоимость проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга в 2021 году: Смольный утвердил цены на шесть видов билетов

"Комсомолка" узнала стоимость проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга в 2021 году. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» узнала окончательную стоимость проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга в 2021 году. Комитет по транспорту утвердил цены на шесть видов билетов. Напомним, Смольный сократил число проездных для удобства пассажиров.

- Готово окончательное билетно-тарифное меню на 2021 год в Санкт-Петербурге, - уведомили «Комсомолку» в пресс-службе городского Комтранса и прислали соответствующую картинку.

Комтранс утвердил повышение цен на проезд в 2021 году в процентах. Фото: Смольный

Как можно заметить на изображении выше, цены на проезд от Смольного доступны не в самом наглядном виде – с процентами. «КП-Петербург» перевела стоимость билетов в рубли.

РАЗОВЫЙ ПРОЕЗД В НАЗЕМНОМ ТРАНСПОРТЕ И МЕТРО

Стоимость жетона на метро теперь составляет 60 рублей (дороже на 5 рублей – Прим.ред.). Проехать на любом виде наземного общественного транспорта можно за 55 рублей (раньше – за 50). Это так называемый гостевой тариф, рассчитанный в первую очередь на туристов.

МЕСЯЧНЫЕ ПРОЕЗДНЫЕ ПО «ПОДОРОЖНИКУ»

Единый билет (на трамвай, троллейбус, автобус и метрополитен) в 2021 году будет стоить 3253 рубля вместо 3015. Единый билет на метро – 2018 рублей вместо 1870. Месячный билет на один вид наземного транспорта – 1741 рубль вместо 1615. Месячный билет на два вида наземного транспорта – 2066 рублей вместо 1915. И, наконец, месячный билет на три вида транспорта – 2196 рублей вместо 2035.

ЕДИНЫЙ БИЛЕТ НА 90 МИНУТ

Тут подорожание совсем невелико – на 2,9%. Стоимость единого билета на 90 минут в 2021 году составит 70 рублей вместо 68.

РАЗОВЫЙ ПРОЕЗД ПО «ПОДОРОЖНИКУ»

Разовый электронный билет на метро подорожает на 7,9% - с 38 рублей до 41. В наземном общественном транспорте стоимость повысили на 9,1% - с 33 рублей до 36.

ЛЬГОТНЫЕ БИЛЕТЫ

Цену на единый льготный билет для школьников повысили с 535 рублей до 556. У студентов подорожание единого проездного существеннее, с 1075 рублей до 1118. Что касается единого именного билета для других категорий льготников, то он теперь стоит 649 рублей вместо 624. Пенсионеров просят не беспокоится, им полагается социальная выплата, которая покроет увеличенные транспортные расходы.

КАК СЭКОНОМИТЬ?

По словам Комтранса, в 2021-м году жители и гости Санкт-Петербурга смогут получить скидку на проезд по карте «Мир» и «Единой карте петербуржца». Однако конкретную экономию пока назвать сложно – официальные цифры появятся позднее.