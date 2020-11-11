Налетчик, которого историк Соколов считает любовником убитой аспирантки Ещенко, задержан в Украине

Соколов считает, что Ещенко ему изменяла с уголовником Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Атмосфера в суде по делу 64-летнего историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, начала накаляться. Прокуроры смеются над бывшим доцентом, Соколов повышает на них голос, судья сердится. Сегодня на очередном заседании все закончилось тем, что представитель Фемиды дала защитником лишь один день на то, чтобы закончить представлять свои доказательства. При том, что со стороной обвинения ранее такого не было.

Адвокат историка Соколова Сергей Лукьянов попросил суд провести повторную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы понять был ли историк в состоянии аффекта или в другом состоянии, которое могло бы смягчить его наказание. Юрист представил суду 11 пунктов, почему нужна вновь отправить историка к специалистам. Для ответа двое прокуроров попросили отложить заседание, чтобы суметь подготовиться.

Судью попросил провести повторную психиатрическую экспертизу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В свою очередь один из прокуроров предоставил свой ответ на заявление Соколова о том, что у Анастасии Ещенко был любовник. По мнению Соколова, любовником Анастасии был «бандит» Дмитрий Байдюк. Мужчина был задержан в Петербурге, но позже сумел сбежать. Преступник входил в так называемую банду «черепашек-ниндзя», которой приписывают серию налетов на ювелирные магазины в Санкт-Петербурге. Возглавлял эту группировку вор Яков Суббота - сын портнихи Любови Аксеновой, которая шила одежду для всей нашей эстрады, в том числе для Аллы Пугачевой. Самым знаменитым преступлением Субботы была кража из московского Музея имени Глинки настоящей скрипки Страдивари в мае 1996 года.

Соколов ранее утверждал, что у следствия есть айфон беглого преступника и его автомобиль - "Ягуар". Как оказалось, Байдюка поймали в прошлом году.

- Был задержан в Украине 15 апреля 2019 года, - сообщила прокурор. - У него изъято шесть кнопочных мобильных телефонов. Все телефоны осмотрены. Никаких фотографий на них нет. Соединений с номером Ещенко не было. Сведений о "Ягуаре" не содержится.

Прокуратура смеется над Соколовым Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Если он задержан, почему тогда нельзя допросить? - спросил Соколов.

На это оба прокурора рассмеялись.

- Мы знаем взаимоотношения России и Украины. Организовать это невозможно. Удовлетворить ходатайство не представляется возможным, - ответила прокурор.

- Интимная связь была в июле 18 года в Москве, потом в Петербурге, потом снова в Москве, - заявил Соколов. - О встречах в 2019 году я не знаю. Если его арестовали в 2019 году на территории Украины, это не противоречит моим словам. Мне стало ясно все, человек (Анастасия - прим.ред.) изменился. Я диву давался. Допросить этого человека было бы очень важно. Может, он откажется давать показания, а, может, и скажет. Дикие и чудовищные выходки начались с июля 18 года. Она оступилась с этим гражданином. Это абсолютно точно - никаких сомнений. Отказать - значит не выяснять обстоятельства происшествия.

- Вы не связываете ее поведение с другим обстоятельствами? - уточнила судья.

- Нет, - был категоричен Соколов. - Мы обнаружили дневник. Она писала в феврале 18 года после трех лет нашей любви. Там было написано, что мы с мужем любим друг друга, и эта любовь не угасает. Она любила меня, и я искренне любил. В мае Понасенков (оппонент Соколова - прим.ред.) вытащил на свет грязное белье (история с любовницей историка Прижигодзской), Анастасия по-женски захотела отомстить с этим гражданином, она вступила в интимную связь с матерым уголовником. Она, молодая женщина, поддавалась влиянию. Она стала другим человеком. Она никогда матом не ругалась. Все было достойно: поведение, осанка. И тут она стала матом кричать. Резкие изменения. Я не понимал, как ангел мог превратиться в ведьму.

Соколову не нравится смех со стороны стола обвинения (справа) Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Со стороны стола обвинения снова послышался смех.

- Вы зря смеетесь, это чудовищный смех, - заявил Соколов.

- Подсудимый считает, что правоохранительные органы не смогли найти Байдюка, зато Ещенко его нашла, - усомнилась в словах Соколова судья.

- Отказать в ходатайстве допросить человека, который по мнению подсудимого является любовником, - вынесла решение судья. - Правовых оснований для допроса не имеется. Ни технической, ни правовой возможности. Мы лицо не сможем допросить, хотя хотелось бы, конечно. И посмотреть на его реакцию.

Судья, судя по высказываниям, сомневается в словах Соколова о любовнике Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В какой-то момент Соколов стал повышать голос на прокуроров. Судья явно рассердилась и сделала ему замечание.

- Все дело построено на эмоциях, - обратилась к Соколову судья.

Судья заявила, что все дело Соколова - на эмоциях Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Дело началось с эмоций, - философски ответил Соколов.

Следующее заседание по делу судья назначила на 18 октября. Это последний день для предоставления доказательств защиты.

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