«Стали обсуждать свадьбу и началась ссора»: Экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов рассказал, почему убил аспирантку-невесту

63-летний историк Олег Соколов еще полгода назад был видной в научных кругах личностью. Один из основоположников исторической реконструкции в России, эксперт в области истории Наполеона, преподаватель СПбГУ. Его заслуги ценили и за границей, во Франции он даже был награжден Орденом почетного легиона. Все резко изменилось 9 ноября, когда ученого выловили в реке Мойке. Вместе с ним был рюкзак, в котором нашли части тела… Оказалось, что в ночь с 7 на 8 ноября историк убил и расчленил свою 24-летнюю возлюбленную Анастасию Ещенко.

Расследование громкого дела уже завершено и поступило в суд. И теперь Олег Соколов впервые решил рассказать, что же произошло в роковую ночь. Его версию «Комсомолке» передал адвокат обвиняемого Александр Почуев.

Олег Соколов прислал в редакцию "КП" письмоФото: Артем КИЛЬКИН

«ОТЕЛЛО УБИВАЕТ ДЕЗДЕМОНУ»

- Олег Соколов переосмыслил всю свою жизнь за эти месяцы в СИЗО, - рассказал «КП» Александр Почуев. - Он потерял не только свою возлюбленную, свое научное достояние, всего себя. Он хотел покончить жизнь самоубийством. Но сейчас он увидел весь негатив, которая льется, и все-таки хочет установить, что не он один виноват в случившейся трагедии. Есть люди, которые его подстрекали целый год (адвокат намекает на конфликт Соколова с историком Евгением Понасенковым, - прим. Ред.). Его травили через прессу, расписывали подъезды, устраивали провокации на лекциях. Возлюбленная историка была вовлечена в это, в Интернете была организована и ее травля. Психика обоих находилась в крайне напряженном состоянии. Конфликт стал запрограммированым из-вне ядерным взрывом, который уничтожил их обоих.

- Родители Анастасии задали вопрос: «За что он убил их дочь?». Но ответа так и нет…

- На эти вопросы даже следствие не ответило. Сухие формулировки «на почве взаимной ревности». Но история глубже. Здесь есть свой Отелло (Соколов – прим.ред.) - венецианский мавр, престарелый полководец, который одержал много побед. И молодая Дездемона. Есть родители, которые не хотели отдавать свою дочь за старика. Как и у Шекспира, возлюбленные пошли против их воли. И есть свой Яго, который по причине профессиональной ревности хотел заместить Отелло. И финал здесь такой же – Отелло убивает Дездемону. Мы уверены, что развернутая травля Олега Соколова и его возлюбленной стала одной из причин трагедии. Мы подали соотвествующие заявления, проводится проверка. Пока мы не обвиняем кого-то конкретно публично, пока не будут выдвинуто обвинение в официальном порядке.

Олег Соколов вместе с Анастасией увлекались историей Франции Фото: СПбГУ

- Раньше Соколов говорил, что его разлад с Анастасией начался, когда они начали жить вместе.

- Первый удар – это публикация в СМИ за год до убийства, где девушка рассказывала, что встречалась с Соколовым, и он ее избивал. Она (Анастасия - прим.ред.) видела эту публикацию. Это первое, что пошатнуло их отношения. Она начала расспрашивать об этом. Сейчас эту девушку опросили, и она частично отказалась от своих слов. Других жертв не нашлось. Но эта публикация - доказательство целенаправленной травли.

«СНЯЛ РОКОВУЮ ССОРУ НА ВИДЕО»

- Что произошло в ночь убийства?

- В тот вечер возлюбленная историка вернулась из Москвы, куда ездила, чтобы изучать архивы. Олег Валерьевич целый день провел с двумя дочками, а потом встретил Ещенко на вокзале. В тот вечер как раз был их первый юбилей, пять лет с тех пор, как они были вместе. Они обсуждали, что весной поедут в Италию, а летом устроят свадьбу. Выпили по бокалу шампанского в 8 часов вечера. Она спросила: «Можно я пойду на день рождения к другу завтра?». Он ответил: «Отлично, могу ли я тогда встретиться с с детьми?». На этой почве начался конфликт. Дети - это был триггер для ревности.

Роман Олега Соколова и Анастасии начался с университетаФото: СОЦСЕТИ

- Почему, по вашей версии, дети вызывали ревность?

- Олег Соколов называл свою возлюбленную – Изабэль. И дочь его младшую зовут Изабэль. Возможно, это вызывало ревность. Хотя, если почитать дневник самой девушки, который есть в материалах дела, к детям она относилась нормально. Но их чувства в тот момент уже пошатнулись, в отношениях появился разлад.

- Началась ссора, что дальше происходило?

- Олег Валерьевич снимал конфликт на телефон, стараясь успокоить ее тем самым . На кадрах видно, как она выбежала в подъезд. Стены в парадной ранее были исписаны «злоумышленниками» оскорблениями Соколова – еще одно проявление его «научного» конфликта. Они были наспех закрашены и носили крайне оскорбительный характер для обоих возлюбленных. Она, пробегая мимо, обернулась и пронзительно процитировала одну из них. Это оказало воздействие на его психику. Сама девушка убежала на улицу.

Анастасия Ещенко приехала в Петербург из Краснодарского краяФото: СОЦСЕТИ

- Что делал Соколов, когда Анастасия убежала?

- Он сидел в интернете, просматривал ролики про свой научный конфликт. Через 30-40 минут Ещенко вернулась, конфликт продолжился. Соколов не помнит, как убивал, как взял обрез (это оружие находилось в квартире историка незаконно, - прим. Ред.). У него ведь была возможность взять легальное оружие - ружье, им он мог убить одним выстрелом. Это говорит о спонтанности поведения человека.

«ДВА РАЗА ПЫТАЛСЯ ПОКОНЧИТЬ С СОБОЙ»

- Где в момент выстрела была Анастасия?

Олег Соколов был преподавателем СПбГУФото: СОЦСЕТИ

- Ранее в СМИ высказывали версии, что она спала. Это не так. В момент выстрела она стояла это доказано экспертизой. В показаниях он говорил, что хотел ее урезонить, напугать. Он понимает всю тяжесть своего поступка, раскаивается и готов загладить свою вину. Он пытался покончить с собой два раза, сейчас смысл его жизни - привлечь к ответственности других лиц. Он не видел раньше связи между убийством и травли, которая была вокруг него. А сейчас паззл сложился.

- Когда к нему пришло осознание того, что он совершил?

- Первое, что он помнит после убийства – как он оделся, вышел на набережную и начал думать, что делать дальше. После этого он прибирался в квартире, скрывал следы преступления. Потом поехал, купил пилу, топор. Звонил, чтобы узнать про газовую колонку. У него был запланирован ремонт. Он позвонил дабы не вызывать подозрений, что он пропал.

- То есть он не был пьян?

- Они выпили по бокалу шампанского в 8 вечера, к двум часам ночи он не был пьян. После убийства он пил коньяк с друзьями. Когда он расчленял, естественно, он напился. Он целый день думал, что делать с телом. Если проследить всю цепочку, его действия не поддаются логике преступника. Он всю жизнь играл и в свои игры – в реконструкции – и заигрался. Пытался выйти из ситуации.

- Как он оказался в реке?

- По его показаниям, он сам залез в реку, чтобы утопить рюкзак, который не утонул под собственным весом и плыл по течению.

Анастасия и Олег Соколов планировали свадьбуФото: СОЦСЕТИ

«ОНИ ПЛАНИРОВАЛИ ДЕТЕЙ»

- О чем роман, который сейчас пишет Соколов?

- Роман об их отношениях, переживания о разнице в возрасте. Доли эротизма там нет. Хотя отношения в этом плане с его слов были довольно теплые. Они планировали детей. Об этом говорится в дневнике девушки. В нем она писала, что хотела стать видным ученым. И мир многое потерял в этом плане.

- Собирается ли Олег Соколов выплачивать компенсацию и продавать свою квартиру?

- Судьба квартиры не определена. Там жить, естественно, он не сможет. Родные тоже вряд ли захотят там жить. Как я ранее говорил, до определенно периода вопрос о компенсации был кощунственен. Ни за какие деньги не купишь жизнь человек. Мы обозначали готовность обсуждения размера. Сейчас у нас полное отсутствие диалога между защитниками по этому вопросу. Хочу призвать, чтобы мы действовали согласовано.

- Как сейчас себя чувствует сам Соколов?

- Он чувствует себя удовлетворительно, насколько это возможно. СИЗО для него среда абсолютно новая. Ранее он блистал доспехами на реконструкциях и своими знаниями в университетах. А сейчас у него двухместная камера с бывшим наркоманом, который увлекся археологией, после общения с ним. Так что он интересный собеседник. Не хватает условий для научного труда.

Адвокат Олега Соколова рассказал версию защитыФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Бывшая жена будет давать показания в суде?

- Она пытается оградить детей от всего, что произошло и избегает общения с прессой. Мы попросим огласить ее показания, не будем вызывать в суд. Мы будем требовать возврата дела на этап следствия, поскольку не установлена роль пособников. Мы провели свое расследование, представили доказательства. Психотравмирующая ситуация началась с публикации в сетевых ресурсах, потом были росписи в подъезде, развязанная травля. Это все произошло по заранее продуманному сценарию.

ОФИЦИАЛЬНО

- Обвинение утверждает, что примерно с 2.36 по 03.00 ночи Соколов во время бытового конфликта из-за взаимной ревности взял незаконно хранящийся в квартире обрез охотничьего карабина "ТОЗ-17-01" и произвел из него с близкой дистанции выстрел в голову Ещенко, после чего сдавил руками шею потерпевшей, - рассказывают в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. - Девушка продолжала подавать признаки жизни, после чего Соколов из обреза произвел еще три выстрела в голову Ещенко. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

СПРАВКА «КП»

У доцента Олега Соколова несколько лет была ожесточенная война с другим историком Евгением Понасенковым. Они судились, обвиняли друг друга в плагиате и считали друг друга псевдоучеными. Например, Соколов говорил, что большая часть людей, которых Понасенков указывает в списках рецензентов, никакой книги не видели и рецензий на нее не писали. А кроме того, усомнился, что автор действительно работал с первоисточниками в архивах и едко указал на ошибки в статистике и фактах. Оба историка подали друг на друга в суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743163" frameborder="0"></iframe> Доцент расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

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