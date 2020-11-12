Депутаты предложили изменить федеральный закон, чтобы остановить «уплотниловку» в Петербурге

Парламент Петербурга надеется, что федеральные коллеги идею поддержат. Ведь на кону стоят три мегаполиса и миллионы их жителей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Право мешать уплотнительной застройке попытаются вернуть себе депутаты Петербурга. Парламентская комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам внесла на рассмотрение коллег поправку в Градостроительный кодекс России.

Сегодня Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в городах федерального значения – Москве, Севастополе и Петербурга – утверждает исполнительная власть. Впрочем, практика показывает, что далеко не всегда чиновники справляются с напирающей «уплотниловкой» в одиночку.

– Изменения позволят субъектам определять орган госвласти, уполномоченный на утверждение ПЗЗ, – пояснили авторы законопроекта – депутаты Денис Четырбок и Сергей Никешин. – Это поможет учитывать специфику региона и его градостроительные проблемы.

Инициатива по поправке принадлежала москвичам, но живо отозвалась в Петербурге. Документ уже обсудили с Советом законодателей, куда входят депутаты Госдумы и сенаторы. Парламент Петербурга надеется, что федеральные коллеги идею поддержат. Ведь на кону стоят три мегаполиса и миллионы их жителей.

– Нельзя подписывать документы на застройку тайно, кулуарно, без обсуждения с жителями, – уверен председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров. – Депутаты должны иметь возможность влиять на ситуацию. Иначе мы просто придем к тому, что все зеленые насаждения, скверы и сады будут застроены, а для детских садиков и школ не останется места.

А В ЭТО ВРЕМЯ:

Город преодолевает вторую волну коронавируса

Сводки с поля боя с коронавирусом на прошедшем заседании ЗакСа озвучил вице-губернатор Олег Эргашев. Он отметил, что на прошлой неделе Петербург перешагнул тысячный порог суточной заболеваемости, а затем был установлен новый рекорд – полторы тысячи инфицированных в сутки. Но город подготовился ко второй волне: в 20 стационарах развернуто 9613 коек, работает «Ленэкспо», в декабре открывают три стационара-трансформера.

– 203 миллиона рублей из федерального бюджета получено на закупку лекарств для амбулаторного лечения больных COVID-19. Выдавать их бесплатно начнут в ближайшее время, – отметил Эргашев. – Обеспеченность препаратами аптек достаточная, просто петербуржцы закупаются лекарствами впрок, что и приводит к дефициту.

Вячеслав Макаров подытожил, что действия исполнительной власти вкупе с антивирусной законодательной терапией активно помогают врачам, которые сейчас находятся на передовой борьбы с инфекцией.

КСТАТИ:

О бюджете

Осеннюю корректировку бюджета на 2020 год представил депутатам вице-губернатор Эдуард Батанов. Документ поддержали, но, как отметил Макаров, поправки в него планируются и от парламентского бюджетно-финансового комитета, и от фракций.

– Они не будут носить стратегический характер: все необходимое мы в тело бюджета – бюджета народного – уже заложили, – отметил Макаров. – Но они возникли не на голом месте: это результат обращений к нам главврачей поликлиник и больниц, директоров школ и заведующих детскими садами, ветеранов и простых жителей.

Дополнительные средства хотят направить на социальную помощь нуждающимся, поддержку малого и среднего бизнеса и, конечно, борьбу с коронавирусом.

О бизнесе

За основу приняли поправку в региональный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства».

– Весной в федеральный закон внесли поправку, которая предусматривает развитие национальной гарантийной системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, – пояснил автор законопроекта, депутат Александр Тетердинко. – Нужно дополнить новой формой поддержки бизнеса и региональное законодательство.

По сути, если предпринимателю нужно будет взять кредит, его поручителем сможет выступить государство.

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