Средняя зарплата врача в Санкт-Петербурге составила 122 тысячи рублей

Средний медперсонал в Петербурге зарабатывает в среднем 73,6 тыс. руб. в месяц, младший – 63,2 тыс. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бюджет Санкт-Петербурга откорректировали в Смольном во второй раз за год впервые за последнюю пятилетку. Причиной стал непростой 2020-й, который чиновники уже окрестили «проверкой на прочность».

ЭКОНОМИТЬ, НО НЕ НА ЗДОРОВЬЕ

– Внеплановая весенняя корректировка была направлена на реализацию антикризисных мер: тогда мы придерживались негативного сценария, сократили доходы более чем на 100 млрд руб., сформировали подушку безопасности. Но фактически падение оказалось не столько драматичным, хотя проблематичным. Поэтому требуется осенняя корректировка бюджета на 2020 год, – обрисовал на заседании губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. – Она носит, скорее, технический характер.

Общий объем доходов бюджета на тяжелый 2020-й увеличивают на 36,1 млрд руб.. Расходная часть также увеличивается, на 24,6 млрд руб. За счет этого дефицит сократится на 11,5 млрд руб. Финансовые планы на 2021-2022 годы корректировкой постарались не затрагивать.

– Возрастает необходимость в дополнительных средствах по линии ОМС, поэтому разумно было бы направить обращения в Минздрав и федеральный фонд ОМС, – обратил внимание глава Комитета финансов Алексей Корабельников.

Деньги нужны, в том числе, на работу четырех дополнительных стационаров-трансформеров, рассчитанных на полторы тысячи коек для коронавирусных больных. Развернуть их планируют в декабре.

– Ситуация с пандемией стабилизировалось, нам удалось справиться с кризисом. Но заболеваемость вновь растет, – добавил Беглов. – Созданы резервы для реакции на возникающие вызовы, но они не бесконечные. Поэтому прошу обратить внимание на максимально эффективное расходование средств: нужно отказаться от неприоритетных расходов и направлять их на пополнение резервов. Экономия должна быть, но не за счет здоровья петербуржцев.

АНАЛИЗ НА КОВИД СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ

Об изменениях в бюджете Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга доложил директор фонда Александр Кужель. В целом бюджет фонда на 2020 год в результате корректировки увеличится на 1,71 млрд руб. и составит 120,7 млрд руб. – почти в два раза больше, чем всего пять лет назад.

– Большую часть дополнительных средств направляем на лечение больных коронавирусом: счетов на эту помощь уже выставлено на 7 млрд руб., – сообщил Александр Кужель. – В сентябре еще 773 млн руб. направлено в 122 медицинские организации для компенсации недополученных ими доходов.

В лидерах года по финансированию по линии ОМС – Городской клинический онкодиспансер (более 3 млрд руб.), больница №40 с поликлиниками (3,5 млрд) и Научно-практический центр специализированных видов помощи (почти 4 млрд). Средняя зарплата врача за 9 месяцев 2020 года составила 121,9 тыс. руб., среднего медперсонала – 73,6 тыс., младшего – 63,2 тыс.

На заседании подняли вопрос невозможности сделать простой анализ слизистой на «ковид» в поликлинике бесплатно из-за огромной очереди.

– Исследования на ковид в настоящее время проводятся за счет средств бюджета города и в федеральную программу ОМС попадут с 1 января 2021 года, – пояснил Кужель. – Ожидаем, что это поможет избавиться от очередей, и доступность анализа существенно вырастет.

КСТАТИ: За 9 месяцев 2020 года:

– 455,7 млрд руб. (77% годового плана) доходов поступило в бюджет;

– 460 млрд руб. (65% плана) было потрачено;

– 5 млрд руб. составил дефицит бюджета;

– на 25 млрд руб. потратили больше, чем за такой же период 2019 года.

ДОСЛОВНО:

Алексей КОРАБЕЛЬНИКОВ, председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга:

– Поступления в бюджет за девять месяцев года по большей части источников не достигли уровня 2019 года: темпы роста ниже 100% – по всем основным налогам, за исключением НДФЛ и акцизов на пиво. Собственные доходы в целом сократились на 4%, или 17 млрд руб. Если же сравнивать с первоначальным бюджетом 2020 года, то потери можно оценить в 50 млрд руб. Основные потери пришлись на апрель-май, что является прямым следствием ограничительных мер и мер поддержки бизнеса.

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