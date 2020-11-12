Юбилейная выставка «Аристократы морей» открылась в Санкт-Петербурге

В Центральном военно-морском музее открылась выставка "Аристократы морей". Фото: М. Чернова

Ветер, белейшие паруса, соленые брызги волн и романтические пейзажи. Кто не мечтает о таких путешествиях? Особенно сейчас, когда из-за пандемии отправиться в приключение сложнее обычного. Но выход есть – пойти на фотовыставку «Аристократы морей». Она открылась в среду, 11 ноября, в Центральном военно-морском музее Петербурга. На ней представлены 18 работ фотохудожников-маринистов, которые точно не оставят равнодушными настоящих романтиков.

«Крузенштерн», «Седов», «Херсонес» и другие величественные парусники называют «аристократами морей». Именно их посреди стихии запечатлели фотохудожники Александр Алякринский, Юрий Масляев, и Александр Кильмет. Еще в 2016-м году они объединились в Морское фотографические собрание. А теперь на их счету – уже юбилейная 50-ая выставка.

Фотокартину "Пересекая океан" можно увидеть на выставке "Аристократы морей". Фото: Юрий Масляев

– Символично, что юбилейная выставка проходит в стенах этого красивого музея. Мы посвятили ее 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями под руководством двух капитанов – Беллинсгаузена и Лазарева, – рассказал президент Фонда «Морское фотографические собрание» Александр Алякринский.

К слову, история открытия Антарктиды неразрывно связана с Кронштадтом: именно оттуда вышла экспедиция в 1819 году и 1821 вернулись обратно. Как раз до выставки в военно-морском музее фотокартины могли увидеть жители Кронштадта – экспозиция была размещена в Морском соборе. Теперь же очередь за Петербургом.

Работы фотохудожников-маринистов можно увидеть в Петербурге. Фото: М. Чернова

Как рассказали авторы работ, за каждой фотокартиной есть своя история. Например, однажды основатель Морского фотографического собрания и участник нескольких кругосветок Юрий Масляев попал в шторм на фрегате «Паллада». Стихию ему удалось запечатлеть на камеру.

– Нам рассказывали, что на утро после этого сильного шторма боцман дал команду собирать рыбу: настолько был сильный шторм, что она оказалась на палубе, – отмечает организатор и один из авторов выставки Александр Кильмет.

Называется эта фотокартина «Пересекая океан». Ее и другие уникальные кадры точно стоит увидеть петербуржцам и гостям городе. Выставка будет доступна всем посетителям музея.

Когда: 11 ноября 2020 года – 25 февраля 2021 года

Где: Центральный военно-морской музей, пл. Труда, 5 (вход со стороны Крюкова канала).

Режим работы: 11:00 - 18:00, выходные дни: понедельник, вторник.