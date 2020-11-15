«Опасность миновала»: телеведущего Дмитрия Хрусталева выписали из больницы в Сестрорецке

Сейчас артист чувствует себя лучше Фото: Олег ЗОЛОТО

Шоумена Дмитрия Хрусталева выписали из больницы №40 в Сестрорецке. Накануне артист оказался в реанимации. Однако, как пояснила менеджер телеведущего Анна Тригуб, сейчас Хрусталев чувствует намного лучше.

- Состояние стабильное, опасность миновала, - рассказала она «Пятому каналу». Также Анна отметила, что коронавируса у артиста не обнаружено.

Напомним, о том, что Дмитрий Хрусталев попал в больницу в тяжелом состоянии, стало известно накануне, 14 ноября. Сначала телеведущий находился в коме, но сегодня врачам удалось вывести его из этого состояния, и Дмитрий смог отправиться домой.

Как пишут некоторые СМИ, в данные момент артист находится у матери в Репино, куда и ехал изначально – до того, как в дороге его самочувствие ухудшилось, и водитель не отвез его в больницу. Узнав о случившемся, поклонники Дмитрия сразу начали писать комментарии в его соцсетях и желать скорейшего выздоровления