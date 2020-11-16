Новые тарифы на капремонт в Санкт-Петербурге в 2021 году: сколько будем платить и почему

Появились новые тарифы на капремонт в Санкт-Петербурге в 2021 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые тарифы на капремонт в Санкт-Петербурге в 2021 году предложили в Жилищном комитете. Судя по соответствующему проекту постановления, опубликованному в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного, плата за один квадратный метр уже с 1 января увеличится на три рубля. Теперь горожанам придется отдавать от 11 до 12 рублей за каждый «квадрат» квартиры.

Новые тарифы по каждому из 10 типов многоквартирных домов можно посмотреть в таблице ниже. При этом по традиции за здания без лифтов цена за «квадрат» меньше, пусть и незначительно.

А вот и полный список новеньких тарифов, ищите в нем себя. Фото: gov.spb.ru

Естественно, документ еще не утвержден окончательно, но вероятность его одобрения и подписания губернатором очень высока. Ранее, во время утверждения будущего бюджета Санкт-Петербурга, глава Жилкома Валерий Борщев попросил для комитета дополнительные 3,5 млрд рублей на капитальный ремонт, иначе подорожания тарифов не избежать, о чем сообщил депутат ЗакСобрания Борис Вишневский. Похоже, денег так и не поступило.

При этом в самом Жилкоме «Комсомолке» не так давно ответили, что петербургские тарифы еще, можно сказать, щадящие.

- У нас и так самые низкие тарифы на капремонт. Тарифы даже ниже низких показателей. И при этом в Санкт-Петербурге самый сложный капремонт, учитывая богатую архитектуру и особенности зданий, - отметили в пресс-службе Жилкома.