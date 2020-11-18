Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 18 ноября 2020 года: Появление новой мутации вируса и условие введения тотальных запретов

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 18 ноября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала самые важные и последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 18 ноября 2020 года. За прошлый день в Северной столице выявили инфекцию еще у 2 130 горожан.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи диагностировали COVID-19 у 85 837 человек, умерли 4 620 (+69 за сутки), а выздоровели 50 831 (+1098), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Вирусолог НИЦ имени Гамалеи Александр Бутенко призвал петербуржцев быть начеку, поскольку из-за сильного ветра в городе необходимо как можно строже держать дистанцию на улице. По словам эксперта, расстояние друг от друга от 1,5 до 2 метров безопасно лишь, когда наступает штиль.

Роспотребнадзор заявил об обнаружении новой мутации коронавируса в Северной столице. Причем этот вариант трансформации инфекции менее чувствителен к антителам.

Смольный контролирует эпидситуацию и, несмотря на ежедневный рост заболеваемости, пока не собирается вводить локдаун. Как рассказал «Комсомолке» замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, главный показатель, на который опираются власти, - число свободных коек в инфекционных стационарах. И количество вакантных мест постоянно уменьшается.

Пациенты Покровской больницы подали в суд на медучреждение из-за вспышки коронавируса, в результате которой заболели 155 человек, в том числе медработники. Пострадавшие хотят получить компенсацию морального вреда за полученный вред жизни и здоровью.

Добавим, что в Ленинградской области за все время пандемии заболели 14 288 человек (+179 за сутки), выздоровели 8 602 (+183) и умерли 126 (+5).